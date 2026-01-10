En la última sesión de concejo de la Municipalidad Distrital de Monsefú, en la provincia de Chiclayo, durante el debate para la formulación del presupuesto institucional 2026, se revelaron hechos graves que comprometerían la transparencia en la gestión del alcalde Erwin Huertas.

Situación

Ante el pleno del concejo, el licenciado Robert Ballena Chumioque afirmó que la oficina de Planeamiento y Presupuesto fue “tomada por asalto”, generando reacciones inmediatas del funcionario aludido y los regidores respecto a la conducción de dicha área.

“No se olvide señor, que usted tomó la oficina de presupuesto por asalto prácticamente y no me permitió continuar haciendo lo que son las modificaciones presupuestales… Yo, como monsefuano, no me voy a dejar sorprender por su persona. La cosa es clara, porque yo sinceramente estoy bastante incómodo por sus comentarios y ahora mucho más”, manifestó.

Precisamente, el 07 de julio de 2025, Ballena Chumioque, jefe de la oficina de Presupuesto, elaboró un informe dándole a conocer los hechos al alcalde Erwin Huertas.

“Al momento de querer hacer uso de los aplicativos web de mi competencia, me doy con la sorpresa que mis claves de acceso ya no me permitían ingresar. Haciendo las indagaciones, se me han retirado los accesos de los aplicativos MEF Landing, Siaf Web y los demás que tienen que ver con el área de Presupuesto”, consta en el informe 082.

En el documento, el funcionario informó que dicha acción la realizó el jefe de la oficina de Administración, Luis Mires, por disposición del gerente municipal Mercedes Bances.

Luego, descubrió que habían realizado - sin su autorización y sin respetar la norma - una “nota de incorporación Tipo II (modificación presupuestaria) por la suma de 800,000 soles. Incluso, solicitó a ambos funcionarios un informe, pero no recibió respuesta.