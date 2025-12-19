El juez Wilson Verástegui no resolvió este viernes el pedido de archivo presentado por la defensa de Keiko Fujimori en el Caso Cócteles.

En su lugar, ordenó al Ministerio Público entregar, por escrito, todos los hechos fácticos atribuidos individualmente a los procesados, incluidos los sobreseídos. La Fiscalía tiene plazo hasta el lunes o martes como máximo.

El pedido se basa en un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declaró atípica la conducta de Fujimori.

El fiscal José Domingo Pérez argumentó que las imputaciones a cada procesado son distintas, por lo que el fallo no se extiende automáticamente a todos. El magistrado enfatizó que solo evaluará con base en los hechos concretos del expediente.

Audiencia se reanuda el lunes con posible decisión final

La audiencia quedó suspendida y se reanudará el lunes, cuando podrían notificarse las decisiones vía casillas electrónicas y definirse si se cita nuevamente a Keiko Fujimori.

Las defensas piden aplicar el criterio del TC a todos, pero el juez analizará cada caso por separado según la información remitida por la Fiscalía.