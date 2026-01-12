El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que 150 organizaciones políticas (OP) están habilitadas para participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, las cuales se llevarán a cabo el 4 de octubre de este año. Se trata de 55 partidos políticos y 95 movimientos regionales.

Según el director nacional del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Felipe Paredes San Román, las agrupaciones políticas cuentan con inscripción vigente en ROP.

De acuerdo al funcionario, las organizaciones tuvieron como fecha límite el 7 de enero para participar de los comicios electorales. Además, reafirmó que los que están participando en las Elecciones Generales 2026 también pueden hacerlo en las Regionales y Municipales.

“Aquellas organizaciones políticas que no logren superar la valla en las Elecciones Generales de 2026 siguen estando habilitadas para participar en las ERM 2026, porque por mandato expreso de una ley dada por el Congreso de la República, la cancelación de estas OP se dará recién en 2027”, indicó.

PARTIDOS POLÍTICOS

55 Partidos políticos. Foto: JNE.

55 Partidos políticos. Foto: JNE.

MOVIMIENTOS REGIONALES

95 Movimientos regionales. Foto: JNE.

95 Movimientos regionales. Foto: JNE.

95 Movimientos regionales. Foto: JNE.

95 Movimientos regionales. Foto: JNE.