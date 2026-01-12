La fuga del exgobernador regional del Callao, Ciro Castillo, dejó al descubierto una situación crítica en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, establecimiento que él solía llamar su “segundo hogar”. A pesar de que su objetivo inicial fue priorizar la salud en la región, auditorías recientes revelaron irregularidades millonarias en el centro hospitalario.

El dominical de Cuarto Poder puso en evidencia las auditorías de la nueva gobernadora del Callao, Edita Vargas, en las que se muestra una crisis que afecta a miles de pacientes.

Si bien en la gestión de Castillo Rojo se invirtió más de 300 mil soles en la remodelación de la unidad de emergencias del nosocomio, médicos expusieron que solo se cambió una pieza en la mayólica de una pared, algunas pinturas, cambio de luz, pero no acciones de importancia.

Sumado a ello, se exhiben carteles que aparentarían obras de gran envergadura; sin embargo, los galenos y trabajadores describen condiciones indignas. El médico del hospital, Alan Ayala, denunció que no existen instalaciones adecuadas de oxígeno ni aire comprimido, mientras que el instrumental médico se esteriliza de forma manual.

El panorama se agrava con la precariedad del equipamiento: carpetas escolares usadas como veladores, cocinas en condiciones insalubres y cuatro de ocho salas de cirugía convertidas en depósitos de máquinas inoperativas, descritas por el personal como un “cementerio de equipos”.

A ello se suma el cuestionado proyecto SSIRO BUS, que Castillo promocionó en octubre pasado como un logro millonario en la Dirección Regional de Salud. Actualmente, varios de estos buses permanecen abandonados en la Diresa del Callao; algunos no arrancan y otros quedaron varados en su primera campaña de atención médica por fallas mecánicas.

Estos cuestionamientos se suman a los presuntos delitos que carga Ciro Castillo Rojo, luego de que el Poder Judicial dictara 24 meses de prisión preventiva por presunta organización criminal y colusión agravada, en el caso denominado “Los socios del Callao”.