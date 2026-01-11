El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedente la candidatura de Mario Enrique Vizcarra Cornejo al Senado de la República, en representación del partido Perú Primero, de cara a las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo a la resolución, Vizcarra registra una sentencia firme por el delito de peculado, lo que, según el artículo 113, literal h, de la Ley Orgánica de Elecciones, prohíbe la postulación de personas condenadas por delitos de corrupción de funcionarios. Por tal motivo, el organismo electoral consideró que su candidatura no cumple con los requisitos legales para participar en el proceso.

La determinación, que forma parte de la fase de revisión de hojas de vida para las listas de candidatos, implica que la inscripción de Vizcarra al Senado sea retirada, mientras que su partido aún mantiene otros candidatos en la lista.

Cabe mencionar que la decisión puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que actuará como segunda y última instancia para definir si confirma o revierte la improcedencia de la postulación de Vizcarra.

Así también, la medida determina la exclusión de la lista de candidatos a la ciudadana Adela Yrene Córdova Alcarazo, quien tenía el número 20 en la nómina.

Como se recuerda, días atrás, el JEE de Lima Centro 1 declaró fundadas tres tachas, acumuladas en un solo proceso, en contra de la candidatura presidencial de Mario Vizcarra.