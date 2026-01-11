Alfonso López Chau se pronunció tras los cuestionamientos por no haber consignado en su hoja de vida una detención ocurrida en la década de 1970. A través de sus redes oficiales, explicó que dicha privación de libertad se produjo en el contexto de su participación en protestas contra la dictadura militar de la época, en un escenario de persecución a la oposición democrática.

El académico precisó que se trató de una detención de carácter estrictamente político y no penal , por lo que no generó antecedentes judiciales. Añadió que, meses después, fue beneficiado con una amnistía junto a otros presos políticos, al no existir vínculo alguno con delitos comunes ni procesos penales ordinarios.

López Chau recalcó que la inexistencia de antecedentes no le ha impedido postular ni ejercer cargos públicos de alta responsabilidad, como director del Banco Central de Reserva y catedrático en el CAEM.

Asimismo, sostuvo que su trayectoria se ha desarrollado dentro del marco legal y reafirmó su compromiso con los valores democráticos y su rechazo a todo régimen autoritario, al considerar que su participación en las protestas fue un acto de defensa de la justicia y las libertades ciudadanas.

“Hoja de vida cumple con requisitos legales”

Asimismo, indicó que su hoja de vida cumple con los requisitos legales vigentes, ya que la normativa exige declarar únicamente antecedentes de naturaleza penal o judicial .

En ese sentido, sostuvo que su situación ha sido objeto de debate público por interpretaciones erróneas y reiteró que su actuación se mantiene plenamente ajustada a la ley, subrayando que su conducta personal y profesional ha sido transparente y acorde con los principios democráticos.