El secretario nacional de prensa del Comité Ejecutivo Nacional del APRA, Ricardo Palma Morales denunció haber sido eliminado de manera irregular de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana, pese a haber obtenido un puesto en las elecciones primarias internas del partido.

El dirigente aprista reveló que en las elecciones primarias del 30 de noviembre de 2025 ocupó el puesto 17, que por ley de paridad y alternancia le correspondía el número 24 en la lista final presentada al Jurado Electoral Especial Lima Oeste 3.​

Sin embargo, un acuerdo emitido por las autoridades del partido el 19 de diciembre, al momento de la inscripción, dejó fuera su nombre de la lista oficial, sin ninguna notificación ni justificación.

“Sorpresivamente he sido excluido, sin ninguna motivación o razón y tampoco he sido comunicado, siendo inclusive yo, dirigente nacional del Partido Aprista Peruano”, mencionó en Exitosa.

¿Qué respondió el candidato presidencial del APRA?

Por su parte, Enrique Valderrama, candidato presidencial del APRA, defendió a fines de diciembre la legitimidad del proceso electoral interno, explicando que las elecciones del 30 de noviembre de “un militante, un voto” arrojaron resultados claros, complementados con el 20% de invitados requerido para la inscripción. ​El aspirante a Palacio de Gobierno rechazó tajantemente acusaciones de irregularidades, afirmando que “no hay ninguna trampa” y que el procedimiento se ajustó a lo aplicado en las internas de 2020.​

“Lo que hubo el 30 de noviembre fue una elección de ‘un militante, un voto’ que arrojó determinado resultado. Para la inscripción ante las autoridades faltaba agregarle el 20 % de invitados. No es ninguna novedad, lo mismo se aplicó en las internas de 2020”, aseguró Valderrama .

Acusaciones cruzadas en el partido

Pese a las afirmaciones de Valderrama, otros ex precandidatos han cuestionado la transparencia del proceso de noviembre, denunciando cambios en las listas que afectan la participación en los comicios generales del 12 de abril. ​

Esta situación se suma a la controversia generada el pasado 7 de enero, cuando el JEE Lima Oeste 3 declaró inadmisible la lista completa del APRA para Lima Metropolitana, dejando en incertidumbre a todos los aspirantes al próximo Congreso bicameral con opción a subsanar observaciones.

​Palma Morales calificó de “sorpresiva” su exclusión, destacando que como dirigente nacional del partido histórico fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre nunca recibió comunicación alguna sobre la medida.​