La declaratoria de emergencia por lluvias intensas en 18 distritos de cinco provincias de Junín ha vuelto a evidenciar una realidad recurrente: los gobiernos locales no cuentan con presupuesto suficiente para responder a la magnitud de los desastres. Así lo advirtieron alcaldes distritales y provinciales, quienes señalaron que los recursos asignados apenas alcanzan para atenciones básicas.

En Andamarca, el alcalde Julio Cotera afirmó que su municipio dispone de 30 mil soles para emergencias. “Es totalmente insuficiente, es ilusorio realmente”, sostuvo, tras detallar que las lluvias vienen afectando carreteras y a comunidades agrícolas.

En el caso de Comas, su alcalde Abilio Lázaro indicó que este año cuentan con alrededor de 40 mil soles para atender emergencias. “El presupuesto que tenemos destinado año a año es insuficiente dado la magnitud y el tamaño del distrito”, afirmó.

Desde la municipalidad provincial de Concepción, el alcalde Wilson Vidal señaló que este año se proyecta destinar unos 400 mil soles que recién serán aprobados para la atención de desastres. Mientras tanto, se viene utilizando el saldo presupuestal del año pasado.

En Pichanaqui, la Oficina de Comunicaciones de la comuna informó que las lluvias activaron tres quebradas en la zona urbana y se registran afectaciones en sectores rurales. Para la atención de emergencias, el distrito cuenta con un presupuesto aproximado de 300 mil soles.

Foto Cortesía Defensa Civil Junín Pampa Hermosa ,liberación de vía

Frente a este escenario, el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional, José Vásquez, precisó que, aunque solo 18 distritos fueron declarados en emergencia, la región identificó 75 puntos críticos. “Si una emergencia no es registrada en el SINPAD, para el sistema no existe”, advirtió, exhortando a alcaldes a cumplir con el registro y la activación de protocolos. Vásquez también recordó que el decreto supremo no contempla recursos adicionales del Gobierno Central.

“La implementación de las acciones se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados”, señaló, añadiendo que Defensa Civil del GRJ cuenta este año con un presupuesto de apertura de 2 millones 200 mil soles.