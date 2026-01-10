El presidente de la república, José Jerí, encabezó la inauguración oficial de la academia IPD La Libertad en el coliseo cerrado Gran Chimú.

Durante la actividad, el mandatario resaltó la importancia del deporte como una herramienta para potenciar el talento nacional y contribuir al desarrollo integral de la juventud.

En su intervención, Jerí remarcó que el fomento del deporte es una prioridad para el Gobierno, con especial énfasis en iniciativas que se desarrollan fuera de Lima y alcanzan a las regiones.

“Cuando apostamos por el deporte estamos apostando por el talento regional, provincial y distrital. Al mismo tiempo alejamos a nuestra juventud y a nuestros niños de los círculos de tentación y vamos a formar ciudadanos de bien” , afirmó.

El jefe de Estado también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la formación deportiva de manera más decidida, con el objetivo de elevar la competitividad.

En la ceremonia participaron diversas autoridades, entre ellas el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Sergio Ludeña.