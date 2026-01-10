Mesías Guevara fue gobernador regional de Cajamarca (2019 - 2022) y hoy quiere ocupar el más alto cargo del Perú.

En entrevista con Correo descarta indultar a cualquier expresidente que haya sido sentenciado por corrupción y habla de su visión sobre el sector minero.

¿Se ubica en la izquierda, derecha o en el centro?

Nosotros representamos al centro republicano, es decir, estamos en el centro democrático, buscamos que se desarrolle una economía social de mercado que responda a los intereses de todos los peruanos, promovemos la inversión pública y la inversión privada y para eso, consideramos que es urgente buscar que haya estabilidad jurídica, que haya predictibilidad y por eso nosotros apostamos por lo que es el equilibrio de poderes.

Entonces, ¿usted marcaría una diferencia para aquellos que lo encasillan con la izquierda de Roberto Sánchez, Ronald Atencio y otros candidatos?

Somos diametralmente opuestos. En mi caso yo he sido gerente de empresas tecnológicas, de transnacionales, me he formado en temas de maestrías, de doctorado en administración. Y, por tanto, yo sí creo en la inversión privada. Sí creo en la promoción de inversión pública con el objetivo de generar empleo y sobre todo desarrollar al país.

¿Cree que hay candidatos peligrosos en esas elecciones?

Yo no diría que haya candidatos peligrosos, yo diría que son propuestas alternativas y que en ese sentido, el pueblo peruano tiene el desafío de poder discernir y votar por aquellos que tengan propuestas claras y concretas.

¿Entonces podríamos pasar por alto el artículo que escribió el señor López Chau sobre Víctor Polay?

Bueno, lo que pasa que era su manera de pensar y creo que eso le corresponde a él decir las cosas que tenga que decir, yo me cierno en torno a las propuestas del partido.

¿Usted echaría mano de las reservas del Banco Central de Reserva (BCR)?

No, eso es peligroso. En primer lugar, nosotros tenemos que cuidar que el Perú no caiga en lo que ya se cayó en los año 80, en el uso de la maquinita, en el tema de la inflación, eso es algo que debemos de cuidar, por eso la economía tiene que manejarse con mucha responsabilidad.

¿Julio Velarde debería mantenerse en el BCR?

Sí, yo creo que sí. Cuando yo fui gobernador, cuando fui congresista, hemos tenido una relación muy estrecha, cordial y de respeto y sobre todo por su profesionalismo y su capacidad para manejar una estabilidad monetaria política para nuestro país.

Mesías Guevara considera que Julio Velarde debe seguir frente al BCR. (Foto: GEC)

¿Cuál es la principal propuesta que tiene el Partido Morado para impulsar la economía?

Nosotros en primer lugar apostamos por lo que es buscar la estabilidad jurídica, porque sin estabilidad jurídica, no va a haber inversión, el riesgo país se afecta. Creemos que es urgente devolverle al país la confianza, la credibilidad y sobre todo lo que es la estabilidad jurídica.

El Perú crece pero no al ritmo que debería, ¿qué podemos hacer además de buscar la estabilidad jurídica?

El Perú crece, es cierto, pero no se desarrolla. Entonces, debemos buscar crecimiento y desarrollo, eso significa hacer las inversiones adecuadas. Por ejemplo, es urgentísimo que también manejemos el tema de las exoneraciones tributarias, que manejemos con mucha seriedad el tema del déficit fiscal, que tengamos en cuenta el nivel crediticio de las inversiones que deban darse en nuestro país. Y sobre todo, considero que debemos activar otro motor de desarrollo, como el turismo, la agricultura familiar y la parte forestal. Hay que generar lo motores donde haya uso intensivo de mano de obra.

¿Cuál es su postura sobre un eventual indulto al señor Pedro Castillo?

No estoy a favor ni en contra, pero en lo que estaría (de acuerdo) es una evaluación, o sea hay que evaluar si es que se puede o no se puede. Habría que ver si alcanzaron los 105 votos para la vacancia. Ojo que hay dos partes, uno es la corrupción y otro es el tema político. Yo no me aventuraría a decir si se indulta o no se indulta, pero sí creo que podría evaluarse.

¿Interpondría algún requisito como estar arrepentido o no sería necesario?

Yo lo que más bien creo es que el señor Pedro Castillo debería explicar por qué hizo lo que hizo, hasta ahora no entendemos y nadie lo entiende. Creo que él tiene la obligación (de explicarlo) por su familia y sobre todo, por respeto al pueblo peruano que lo eligió. Y sobre todo, a esas grandes mayorías que confiaron en él de las zonas rurales, porque prácticamente cuando él hizo ese acto, prácticamente entregó el poder a los que están hoy gobernando del Congreso.

¿En el caso de los demás expresidentes evaluaría la situación?

Lo que pasa que hay otros que están por casos de corrupción, entonces son cosas distintas, cambiaría si Pedro Castillo fuera sentenciado por corrupción.

¿Tampoco lo indultaría?

Ni lo evaluaría. La postura que tengo yo es por un tema político.

¿El Partido Morado no indultaría a ningún presidente sentenciado por corrupción?

No, a ninguno.

Mesías Guevara dice que podría evaluar un indulto al expresidente Pedro Castillo. (Foto: GEC)

Usted fue parte por mucho tiempo de Acción Popular, ¿por qué cree que el partido llegó a este deterioro?

Yo salí de Acción Popular hace más de dos años. Los sectores que eran muy intransigentes con mi persona, yo era el que los unía y cuando salí, ya no había eso que los unía. Por lo tanto, sus ambiciones los desbordaron y ya no tenían con quien sean intransigentes y es por eso que sus aspiraciones normales se desbordaron. Creo que eso fue lo que ha llegado al derrumbe del partido.

¿Y quiénes serían esos militantes que se dejaron llevar por la ambición?

Ustedes han visto lo que han postulado a la candidatura presidencial por el partido en la que prefirieron quemar la nave y no simplemente enrumbarlo por el camino democrático.

Hemos visto al señor Alfredo Barnechea en recientes entrevistas muy incómodo porque no será candidato de Acción Popular, ¿esa actitud es reciente o siempre fue así en el partido?

Yo nunca he conversado con el señor Barnechea, nunca lo he conocido, nunca le he tomado la mano, nunca nos hemos sentado juntos, así que yo solamente conozco su personalidad a través de los medios de comunicación y creo que él refleja lo que en realidad es su alma interior.

¿Con tantos años en el partido no han coincidido?

Nunca. Lo que pasa que le llegó el 2014 y cayó del cielo, alguien lo trajo al partido y por ahí algunos lo ampararon, lo hicieron crecer como un pequeño mostrito dentro de Acción Popular y luego que ese mostrito terminó comiéndose al partido.

¿Cuáles serían los personajes rescatables de Acción Popular?

Los que me parecen restables están en las bases, los militantes anónimos, hombres, mujeres y jóvenes que en estos momentos, tengo la seguridad que están viendo cómo rescatar al partido, cómo hacer resurgir al partido y ahí abrigo la esperanza que dentro de las bases tanto de Lima como de las regiones va a surgir algún militante que tome la bandera democrática y haga resurgir el partido, pero lejos de estas costumbres que la actual dirigencia ha establecido.

Mesías Guevara, candidato presidencial del Partido Morado, no está a favor de una ampliación del Reinfo.

¿Víctor Andrés García Belaunde no sería un personaje rescatable de Acción Popular?

Él es un activo, un activo que del partido, sin embargo, considero que nunca ha estado metido en el fragor de la formación del partido, sino que tiene otro rol diferente a lo que hoy se requiere en el partido.

Usted fue gobernador regional de Cajamarca y ahora quiere estar al frente del Perú, ¿qué puntos puede destacar de su gestión?

En mi generación de gobernadores, nos tocó un momento bastante difícil, nos tocó estar en la crisis política y sanitaria, nuestro mandato de cuatro años se redujo a un año y medio. Nosotros encontramos Cajamarca en el último lugar de índice competitividad regional y lo dejamos en el puesto 19, es decir, lo sacamos de las cinco regiones menos competitivas y logramos que sea la región con menos anemia del Perú.

Cajamarca venía de ser una región bastante conflictiva, era una región que solo tenía recursos a través de los convenios que firmamos. Sin embargo, le hemos dejado bastantes recursos, pusimos un sistema de salud moderno, educación, planteamos políticas públicas en agricultura. Creo que tuvo buenos resultados.

Dice que hubo una reducción de anemia en comparación a nivel nacional. Sin embargo, hubo un crecimiento entre el 2019 y el 2021 de cuatro puntos porcentuales.

Recuerda que nos tocó la pandemia y eso no solo afectó a Cajamarca, sino a todo el Perú. Cuando me dicen que Cajamarca es pobre, yo diría que más que pobre es informal, creo que bordea el 80 o el 85%, es algo que debemos corregir.

¿Tienen políticas para reducir la informalidad a nivel nacional?

Tenemos que pasar de un Estado ausente a un Estado presente. Y para eso planteamos algo concreto, establecer una plataforma digital para disminuir la informalidad y aumentar la presión tributaria. También tenemos claro que se debe desburocratizar el Estado.

¿En un eventual gobierno del Partido Morado se va a promover la minería?

Consideramos que el modelo minero es importantísimo rehacerlo. La minería es una actividad muy importante para el país, pero como se está haciendo en la actualidad en lugar de generar desarrollo, está generando muchos conflictos. Hay cuatro variables que se tienen que corregir rápido como la concesión minera que es la parte legal, la tributación, el respeto al medio ambiente y la licencia social. Ningún proyecto minero va a salir a la fuerza

Con todo lo que está pasando, ¿no cree que es momento de promover Conga?

Conga es un proyecto que yo siempre he dicho que es inviable, no digo que Conga no va, tal como están las cosas, tal como está el proyecto y su estudio ambiental que en Cajamarca se hizo su momento, es un proyecto que lamentablemente no fue bien hecho (...). Lo que si apuntaría en el tema minero es a convocar a las mentes más lúcidas en economía, en ambiente, en ingeniería, en desarrollo social, pero además de ser las mentes más lúcidas que tengan un pensamiento, evidentemente patriótico, que piensen en función del país, no en función de grupos empresariales, ni grupos intereses o alternos, sino en función del país.

Mesías Guevara, candidato presidencial del Partido Morado, sostiene que es necesario rehacer el modelo de la minería.

¿Está a favor o no de una ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)?

Creo que debemos cortar el Reinfo e irnos por la ley MAPE. En el Perú hemos tenido experiencias muy buenas como el Banco Minero en que el Estado, a través del banco, compraba el oro a los mineros artesanales y eso era normal, se rompió en su momento.

¿Por ahora nos quedaríamos con la ampliación de Reinfo aprobada?

Sí. Lamentablemente el Congreso lo ha ampliado de una manera yo creo muy interesada porque muchos partidos tienen en sus listas a mineros ilegales que son candidatos, creo que están en Renovación Popular, APP, Podemos y otros más.

¿Cree que la minería ilegal financia a algunos partidos?

Hay sospechas y hay que pedirle a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que su trabajo.

¿Qué propuesta clave tiene usted para combatir la inseguridad ciudadana?

Sobre la Policía, creo que todos estamos de acuerdo en que debe organizarse. Lo primero que se debe hacer es buscar a los mejores jóvenes, hombres y mujeres, se debe mejorar la admisión. Otro tema es el de los ascensos de generales. Nosotros planteamos una misión extranjera para reformar la Policía. El Perú tiene historias muy buenas, Leguía por inicios del siglo XX, trajo la misión española y fundó la policía Guardia Civil. Algo parecido hagamos porque lamentablemente hay muchos que no de adentro hacia afuera, no vamos a hay mucha corrupción dentro de la policía.

¿Qué país?

Apostaría por Estados Unidos, por Inglaterra. Estados Unidos tiene buena experiencia en su policía, tiene el FBI, la DEA; también está la policía inglesa, la policía holandesa, entonces ahí tendríamos que tener una misión extranjera para que nos ayuden a hacer un benchmarking, es decir, aprender las mejores prácticas de una policía internacional.

¿Qué se hará específicamente con la Inteligencia para luchar contra extorsión?

Hay que usar mucho lo que es la tecnología de información y comunicación, por ejemplo, las cámaras de reconocimiento facial se pueden conectar a una base de datos por la interoperabilidad. El otro tema que está es el uso de intensivo de la Big Data, donde tranquilamente podemos procesar a todas aquellas personas de manera inmediata y hacer la trazabilidad tanto de las actividades delictuosas que tienen.

¿Cómo hacer con las extorsiones desde las cárceles?

Cuando fui congresista se aprobó el uso de los bloqueadores para las cárceles. Sin embargo, una vez me di con la sorpresa que muchos de esos bloqueadores estaban apagados, entonces lo que ocurre ahí es dentro del INPE. No solo planteamos poner más bloqueadores, sino reestructurar el INPE.

¿Por qué cree que el presidente José Jerí mantiene al jefe del INPE (Iván Paredes) pese a sus cuestionamientos?

Pienso que el presidente está como un tablista que está navegando sobre una olas, disfrutando de una primavera que le dan ciertos números y eso hace que pide la perspectiva del país, se ha creído el Bukele cuando al final ha terminado siendo una caricatura de Bukele, no está pensando como estadista, no está pensando como presidente.

¿A qué otro candidato del Partido Morado puede destacar además de la fiscal Sandra Castro?

Está Benjamín Marticorena que es un destacado científico que fue presidente del Concytec, está Daniel Morado que fue ministro y congresista y personalidades como el doctor Cueva en Arequipa, Marisol Liñan en Lima, hay diversos diputados y senadores que van a dar muchas propuestas al pueblo peruano.

¿Daniel Mora, el exministro que tuvo cuestionamientos por una denuncia de violencia?

Sí, tuvo un cuestionamiento familiar, pero al final la esposa misma explicó que había sido un momento infeliz en su momento, pero que luego había aclarado esa situación, una situación muy personal que el mismo Daniel Mora lo ha aclarado y que seguramente cuando le pidan explicaciones la volver a aclarar.

¿Qué papel jugará Francisco Sagasti si usted llega al Gobierno?

Francisco Sagasti es un militante muy activo del partido y yo diría que es el militante más ilustre que tenemos por su catadura profesional moral y experiencia nacional e internacional, académica y profesional y él siempre va a estar a nuestro lado y está a nuestro lado en estos momentos y él sería ese lugar a dudas más que ministros yo creo.

¿Premier?

No tanto eso, sino sería más que eso, para mí sería un consejero presidencial cercano.

¿Podría nombrarlo asesor presidencial?

Claro, es más, sin oficial o extraoficial, es ya un consejero en ese momento.