El fiscal José Domingo Pérez quedó fuera del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, tras la desactivación del Equipo Especial Lava Jato dispuesta por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.

La decisión fue oficializada el 6 de enero y comunicada durante la audiencia realizada el jueves 8, lo que impidió la continuidad de Pérez en este y otros procesos vinculados a dicho equipo especial.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta provincial Isabel del Águila informó que Alexander Daniel Taboada Guardián fue designado como fiscal encargado del caso Villarán de manera temporal. A diferencia de Pérez, Taboada sí fue reubicado en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, lo que le permitió asumir el proceso bajo el nuevo esquema de organización del Ministerio Público.

Ante el cambio de fiscal, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional aceptó dosificar la sesión del 8 de enero y limitó la audiencia a la culminación de una sola declaración, reprogramando los interrogatorios para la próxima fecha.

La siguiente sesión del juicio fue fijada para el martes 13 de enero a las 8:30 a. m., mientras que la situación administrativa de José Domingo Pérez continúa sin definirse, al no haber sido reasignado a ningún despacho fiscal.