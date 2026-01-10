El Ministerio de Defensa, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), activó sus capacidades operativas para la preparación y respuesta ante las intensas lluvias que amenazan a 382 distritos de 20 regiones del país, actualmente declarados en estado de emergencia por un periodo de 60 días.

La medida se adopta en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), del cual el sector Defensa forma parte.

La declaratoria, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-PCM, comprende a las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Esta disposición permite el despliegue oportuno de personal, medios logísticos y acciones de apoyo a los gobiernos regionales y locales, priorizando la protección de la vida humana y la continuidad de los servicios esenciales.

El representante del Indeci, Percy Caballero, señaló que el objetivo es anticiparse a los efectos de la temporada de lluvias de verano mediante acciones preventivas como la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, así como el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana.

Según el Senamhi, las zonas más vulnerables se ubican en la selva alta y baja, donde las precipitaciones podrían provocar inundaciones y huaicos. Ante ello, se exhortó a la población a mantenerse informada por canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.