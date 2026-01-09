Fuertes vientos, acompañados de lluvia y hasta granizo, azotan distintas partes de la región Cusco. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú, estos fenómenos se presentan con mayor fuerza durante estas semanas debido a la estación.

Es así que, recientemente en la ciudad de Cusco, todo el techo de una vivienda fue arrancado y trasladado a otra manzana, donde colisionó contra el último piso de una vivienda, pudiendo haber causado una tragedia.

El hecho ocurrió en la APV Viva el Perú - Comité 7, donde, a consecuencia de fuertes ráfagas de viento, un techo metálico salió volando por los aires, aterrizando en una vivienda, donde al momento del hecho, por fortuna no había nadie.

Hasta el lugar del incidente llegaron efectivos pertenecientes a la Compañía de Bomberos N° 39 de Cusco, quienes procedieron a realizar una serie de maniobras a fin de resguardar la vida y propiedad de las personas. Con el apoyo de personal de Electro SurEste y de un camión snorkel, se logró controlar la emergencia.

“En efecto, como consecuencia de los fuertes vientos todo un techo fue levantado por las ráfagas de viento, haciendo de que el íntegro del techo aparezca en la siguiente manzana, poniendo en riesgo la vida de las personas y las conexiones eléctricas que se tenían en el lugar”, citó el sub teniente CBP Ricardo Pfuyo, jefe al mando de la emergencia.

Desde la institución bomberil recomendaron a las personas que tienen techos de calamina que realicen el mantenimiento respectivo a sus viviendas y refuercen los anclajes en este tipo de edificaciones para evitar accidentes por las inclemencias del temporal.