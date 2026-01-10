La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos ejecutó la incautación de seis inmuebles presuntamente vinculados al tráfico ilícito de drogas en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), cuyo valor total supera los S/ 260 000.

La diligencia estuvo a cargo del Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Penal Corporativa, dirigido por el fiscal provincial Pablo Espinoza Vásquez, y se realizó en la localidad de Unión Mantaro Asháninka, distrito de Pichari.

De acuerdo con la investigación fiscal, los bienes incautados -entre predios urbanos y rurales- habrían sido adquiridos con ganancias provenientes del narcotráfico.

Las indagaciones señalan que los propietarios y sus familiares estarían vinculados a actividades relacionadas con el delito de tráfico ilícito de drogas, lo que motivó la aplicación de la medida restrictiva sobre dichas propiedades.

La incautación y el allanamiento fueron autorizados por el Poder Judicial y se ejecutaron con el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército del Perú.

