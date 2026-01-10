La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que el próximo sábado 17 de enero vence el plazo para solicitar la inscripción de alianzas electorales ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el marco del proceso de elecciones primarias de las elecciones regionales y municipales 2026.

La entidad precisó que las organizaciones políticas que opten por participar en alianza deben presentar su solicitud dentro de la fecha establecida en el cronograma electoral vigente para los comicios subnacionales.

Cabe recordar que el Gobierno oficializó la convocatoria de las elecciones regionales y municipales para el domingo 4 de octubre de 2026, jornada en la que se elegirá a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como a alcaldes y regidores.