El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 confirmó la continuidad de la candidatura presidencial de José Williams Zapata por Avanza País, tras declarar infundada la tacha que buscaba retirarlo de la contienda por presuntas irregularidades en la declaración de sus ingresos anuales.​

El órgano electoral evaluó el recurso presentado por un ciudadano que cuestionó la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) de Williams, al sostener que el candidato consignó de manera incorrecta sus ingresos anuales ante el sistema electoral.​ Pese a los cuestionamientos, el JEE determinó que no se configuraba ninguna causal prevista en la normativa que impida su postulación a la Presidencia de la República en las Elecciones Generales.​

Fuente: El Comercio

El ciudadano tachante alegó que Williams declaró una renta bruta anual de 187 000 soles, monto que calificó como “suma ridícula” al compararlo con los ingresos reportados por otros postulantes de Avanza País al Congreso, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.​Según su planteamiento, esta cifra no se ajustaría a la realidad y constituiría información falsa o inexacta en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones.​

Respuesta del Jurado Electoral

En su resolución, el JEE Lima Centro 1 concluyó que el razonamiento del tachante “no tiene asidero legal”, al no haberse acreditado que Williams incurriera en alguno de los impedimentos expresamente señalados en la ley electoral. ​La entidad precisó que lo cuestionado se enmarca en un error u omisión en la declaración, mas no en un supuesto que justifique la exclusión del candidato de la competencia electoral.​

Además advirtió que el monto consignado como ingresos anuales en la Declaración Jurada de Hoja de Vida no coincide con la información registrada en la declaración de bienes y rentas presentada ante la Contraloría General de la República correspondiente al año 2024.​ Ante esta divergencia, el colegiado dispuso que se precise la información económica del candidato para que los datos publicados ante el sistema electoral reflejen de manera correcta sus ingresos reales.​

Orden de corrección de la hoja de vida

Como parte de la decisión, el Jurado Electoral Especial ordenó que el personero legal de Avanza País actualice el numeral VIII de la DJHV, referido a la declaración de ingresos, bienes y rentas, así como bienes muebles y sociedad de gananciales.​ La rectificación deberá incluir expresamente la remuneración que Williams percibe como congresista y la pensión que recibe como exmilitar, señalando que corresponden al año 2025 y no al 2024, de modo que la hoja de vida quede alineada con la información oficial.​