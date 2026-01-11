El Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra el exgobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, en el marco del caso denominado “Los socios del Callao”.

La medida fue dispuesta por el juez Edie Walther Solórzano Huaraz, del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, tras más de diez días de audiencias y la evaluación parcial del requerimiento fiscal.

La resolución, emitida este domingo 11 de enero de 2026, alcanza también a otros ocho investigados vinculados a la presunta red criminal.

El magistrado ordenó las medidas necesarias para garantizar la presencia de los implicados en el proceso, al considerar acreditados los presupuestos legales de la prisión preventiva. Castillo Rojo, quien se encuentra en condición de no habido desde diciembre de 2025, es señalado como uno de los principales responsables del esquema investigado.

Asimismo, el juez dispuso la inmediata ubicación y captura del exgobernador a nivel nacional e internacional.

Según la tesis fiscal, Castillo habría liderado una organización dedicada al presunto direccionamiento de contratos públicos por más de 1.4 millones de soles, mediante procesos de contratación irregulares en el gobierno regional, favoreciendo a terceros a través de licitaciones presuntamente dirigidas.