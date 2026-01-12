El Poder Judicial del Perú será sede del primer Congreso Internacional de Cortes de Justicia del 22 al 24 de enero, reuniendo a presidentes y jueces de Cortes Supremas de 11 países latinoamericanos en un hito histórico para analizar los 200 años de sistemas judiciales en la región.​

El evento congregará a representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Perú, en momentos críticos donde diversos países debaten reformas que cuestionan la independencia judicial y autonomía institucional.​ Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial peruano, abrirá el congreso con su ponencia “Nuevos tiempos, nuevo Poder Judicial”, mientras Carlos Calderón Puertas presidirá la clausura.​

Agenda del próximo encuentro

El jueves 22 de enero se abordará la configuración histórica del Poder Judicial peruano en el contexto independentista y las garantías de carrera judicial en América Latina, con expositores como Ricardo Blanco Herrera de la Corte Suprema de Chile y Romer Saucedo Sánchez del Tribunal Supremo de Bolivia.​

El viernes 23 se discutirán temas contemporáneos como justicia estratégica, precedentes judiciales, razonamiento probatorio en procesos penales y filtros recursales, con académicos internacionales de Brasil, España, Francia e Italia junto a magistrados supremos peruanos.​ En la agenda se destacan ponencias de Daniel Mitidiero (Brasil), Mercedes Fernández López (España), Paulo Mendes de Oliveira (Brasil) y Soraya Amrani-Mekki (Francia), acompañados por Carlos Arias Lazarte, César Proaño Cueva y Ramiro Bustamante Zegarra del Poder Judicial peruano.​

Por otra parte, un grupo de jueces supremos peruanos expondrán sobre independencia judicial (Elvia Barrios Alvarado), delitos de alta criminalidad (Víctor Prado Saldarriaga), criminalidad organizada (Aldo Figueroa Navarro) y extinción de dominio (Manuel Luján Túpez).​ El panel sobre “Lawfare” será moderado por Jorge Luis Salas Arenas, presidente de la Sala Penal Transitoria, abordando uno de los debates más polémicos en la judicatura latinoamericana actual.​