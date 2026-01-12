El Poder Judicial del Perú será sede del primer Congreso Internacional de Cortes de Justicia del 22 al 24 de enero, reuniendo a presidentes y jueces de Cortes Supremas de 11 países latinoamericanos en un hito histórico para analizar los 200 años de sistemas judiciales en la región.
El evento congregará a representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Perú, en momentos críticos donde diversos países debaten reformas que cuestionan la independencia judicial y autonomía institucional. Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial peruano, abrirá el congreso con su ponencia “Nuevos tiempos, nuevo Poder Judicial”, mientras Carlos Calderón Puertas presidirá la clausura.
Agenda del próximo encuentro
El jueves 22 de enero se abordará la configuración histórica del Poder Judicial peruano en el contexto independentista y las garantías de carrera judicial en América Latina, con expositores como Ricardo Blanco Herrera de la Corte Suprema de Chile y Romer Saucedo Sánchez del Tribunal Supremo de Bolivia.
El viernes 23 se discutirán temas contemporáneos como justicia estratégica, precedentes judiciales, razonamiento probatorio en procesos penales y filtros recursales, con académicos internacionales de Brasil, España, Francia e Italia junto a magistrados supremos peruanos. En la agenda se destacan ponencias de Daniel Mitidiero (Brasil), Mercedes Fernández López (España), Paulo Mendes de Oliveira (Brasil) y Soraya Amrani-Mekki (Francia), acompañados por Carlos Arias Lazarte, César Proaño Cueva y Ramiro Bustamante Zegarra del Poder Judicial peruano.
Por otra parte, un grupo de jueces supremos peruanos expondrán sobre independencia judicial (Elvia Barrios Alvarado), delitos de alta criminalidad (Víctor Prado Saldarriaga), criminalidad organizada (Aldo Figueroa Navarro) y extinción de dominio (Manuel Luján Túpez). El panel sobre “Lawfare” será moderado por Jorge Luis Salas Arenas, presidente de la Sala Penal Transitoria, abordando uno de los debates más polémicos en la judicatura latinoamericana actual.