La Corte Suprema evaluará la resolución que rechazó el pedido de Andrés Hurtado para archivar la imputación por tráfico de influencias formulada por la Fiscalía Suprema en la investigación preparatoria que enfrenta junto a la fiscal superior suspendida Elizabeth Peralta y otros implicados.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró “bien concedido” el recurso de apelación presentado por Hurtado contra la resolución emitida el 12 de agosto por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, que declaró “infundada” la excepción de improcedencia de acción planteada por su defensa legal el pasado 19 de marzo.

En dicho recurso se pedía el sobreseimiento o archivo definitivo del delito de tráfico de influencias que se le atribuye en tres de los hechos investigados en esa carpeta fiscal, así como la anulación de los antecedentes penales y judiciales que se hubieran generado por este ilícito.

En ese marco, la defensa del expresentador solicitó en su apelación, presentada el 22 de agosto, que se revoque la resolución impugnada y que, en su lugar, se declare fundada la excepción de improcedencia de acción planteada en este caso.

En la apelación se sostiene que no puede configurarse un tráfico de influencias en cadena, ya que para la tipificación del delito debe existir una influencia real o simulada —es decir, una vinculación o cercanía— sobre un funcionario o servidor público que esté conociendo o haya conocido un procedimiento penal o administrativo. Además, se alega que se vulneró el principio de imputación necesaria, pues no se precisó cuál de los verbos rectores habría concurrido en este caso ni de qué manera se habría recibido o entregado dinero.

Ante ello, el Tribunal Supremo determinó —mediante una resolución a la que tuvo acceso RPP— que se cumplen los requisitos procesales previstos en el Código Procesal Penal para admitir la apelación, por lo que se fijará oportunamente la fecha y hora de la audiencia virtual en la que participarán las partes involucradas, a fin de evaluar el recurso y emitir una decisión en los próximos días.

Cabe señalar que el exconductor de televisión también es investigado por la Fiscalía Suprema por el presunto delito de cohecho activo específico en agravio del Estado, dentro de este mismo proceso penal.

En este proceso, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos investiga a Hurtado por su presunta participación como intermediario en el pago de una supuesta coima del empresario Javier Miu Lei a la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, con el objetivo de recuperar barras de oro incautadas por el Ministerio Público a su empresa en 2020, además de otros dos hechos.

Andrés Hurtado permanece recluido en el penal de Lurigancho tras dictarse en su contra una prisión preventiva de 18 meses en el marco de la investigación preparatoria que enfrenta ante la Fiscalía Suprema.

También, enfrenta otra investigación preparatoria en la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades en el trámite que habría realizado en 2019 a favor del futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, para que este pudiera renunciar a su nacionalidad peruana y jugar en China.