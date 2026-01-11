El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, lideró este domingo, una reunión estratégica en Pachacámac con representantes de transportistas, altos mandos policiales, autoridades de la ATU y el sector transporte, reafirmando el compromiso estatal por una seguridad ciudadana con mayor presencia policial y operativos intensificados en las calles.​

El encuentro, realizado en el patio de la empresa ETERSAC, busca articular directamente con los operadores del transporte medidas concretas contra las bandas criminales que azotan el sector, mediante presencia policial sostenida, inteligencia y reformas legales para sanciones más severas.​ Tiburcio destacó que estos espacios permiten identificar claramente a los responsables operativos y tomar decisiones inmediatas.

“Aquí hemos venido a enfrentar el problema. Estamos con ustedes, no están solos”. No vamos a retroceder ante la delincuencia”, señaló en el encuentro.

#NotaDePrensa | Se continuará fortaleciendo la presencia policial, intensificando los operativos y promoviendo reformas legales para sancionar con mayor severidad a la criminalidad.



🗞️ https://t.co/66s50bgLaK#ElPerúATodaMáquina pic.twitter.com/VSGkisZTZU — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) January 11, 2026

Tres propuestas

El titular del Interior detalló que la política de seguridad se basa en prevención, investigación efectiva y sanción inmediata, con despliegue de videovigilancia conectada al C4, cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial, además de rutas vigiladas y sistemas de alerta temprana.​ Hizo un llamado a la unidad entre gobierno, PNP y transportistas, insistiendo en que “vamos a perseguir a los delincuentes, capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia” mediante trabajo articulado y decidido.​

La directora general contra el Crimen Organizado del Mininter, Silvia de la Cruz Quintana, presentó avances derivados de 23 mesas de trabajo con gremios, incluyendo una guía actualizada contra extorsión que orienta sobre acciones frente a amenazas, dependencias policiales y preservación de evidencias.​ Entre las medidas clave figura la reserva de identidad en denuncias por el Decreto Legislativo 1611, congelamiento inmediato de cuentas extorsivas con la UIF y un paquete legislativo en marcha para fortalecer la respuesta estatal.​

Finalmente, el líder del Mininter enfatizó que sin denuncias no hay investigaciones ni sanciones, por lo que instó a los transportistas a utilizar las herramientas disponibles, que incluyen acompañamiento institucional y protección de la identidad de los denunciantes para combatir con firmeza la criminalidad urbana.​