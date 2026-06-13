Más de 100 bultos de ropa de segundo uso de procedencia extranjera fueron incautados por agentes de la Policía Fiscal durante un operativo realizado en el kilómetro 335 de la Carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje (Ica).

Acción policial

La intervención se efectuó el 10 de junio como parte del operativo “Policía Fiscal 2026”, cuando se inspeccionó un camión de placa CKV-736 con remolque BNK-979 que trasladaba encomiendas desde Arequipa con destino a Lima. Durante la revisión, los efectivos hallaron 104 bultos de prendas usadas que no contaban con documentación que acreditara su ingreso legal al país.

Tras verificar la presunta infracción a la Ley N.° 28008, Ley de Delitos Aduaneros, la mercancía fue incautada por las autoridades. El valor referencial de los productos asciende a aproximadamente S/ 50 mil.

Posteriormente, los bienes fueron puestos a disposición de las entidades competentes para su traslado a los almacenes de SUNAT-Aduanas, donde continuarán las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y el origen de la mercancía.

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