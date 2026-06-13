El equipo de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Pisco en un trabajo articulado con el SENASA, realizaron una jornada de inspección y monitoreo de alimentos agropecuarios comercializados en supermercados de la ciudad, con el objetivo de verificar su inocuidad y calidad sanitaria.

Garantía en alimentos

Durante la intervención se tomaron muestras de diversas frutas y verduras en establecimientos como Plaza Vea y Precio Uno, donde los especialistas realizaron el pesaje, embalaje y registro de los productos que serán sometidos a análisis de laboratorio.

Entre las muestras recolectadas figuran tomates, uvas y otros productos agrícolas que serán evaluados para detectar la posible presencia de salmonella, listeria, residuos de pesticidas, metales pesados y otros contaminantes químicos que podrían afectar la salud de los consumidores.

Uno de los especialistas de SENASA explicó que las pruebas permitirán determinar si los alimentos cumplen con los parámetros establecidos por la normativa nacional e internacional.

“Vamos a tomar muestras de uva para realizar análisis de residuos químicos. En los químicos tenemos metales pesados como plomo, cadmio y arsénico, además de residuos de plaguicidas. En lo microbiológico buscamos principalmente salmonella y listeria, bacterias que pueden causar problemas digestivos”, señaló durante la inspección.

Se precisó que la apariencia externa de una fruta o verdura no siempre garantiza que sea segura para el consumo. “Una manzana puede verse en buen estado, pero no sabemos qué niveles de residuos químicos o metales pesados contiene. Con estos análisis podemos garantizar si realmente es un producto inocuo y si cumple con los límites máximos permitidos por la normativa vigente”, explicó.

Las muestras fueron colocadas en contenedores especiales para preservar sus condiciones durante el traslado a los laboratorios de SENASA, donde serán sometidas a pruebas técnicas para verificar su calidad sanitaria.

La Municipalidad Provincial de Pisco informó que estas acciones forman parte de una estrategia conjunta orientada a fortalecer la vigilancia sanitaria de los alimentos que llegan a la mesa de los consumidores.

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