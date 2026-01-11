En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que este 16 de junio vence el plazo para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos.

Advierte que las organizaciones políticas deberán llevar a cabo sus elecciones primarias los días 17 y 24 de mayo. En la primera fecha, podrán optar bajo tres modalidades: elecciones abiertas a afiliados y ciudadanos, votación exclusiva de afiliados para elegir directamente a sus candidatos o sufragio de afiliados para designar delegados.

Mientras que para este 24 de mayo, la selección de candidatos será únicamente mediante delegados, quienes habrán sido elegidos en la primera jornada y definirán a los postulantes de cara a los comicios.

CRITERIOS PARA LAS CANDIDATURAS

Según las resoluciones N.º 0002-2026-JNE y N.° 848-2025-JNE, las fórmulas de gobernador y vicegobernador regional, como las listas de consejeros regionales y regidores, deben contar con el 50 % de hombres y un 50 % de mujeres, de manera intercalada.

En cuanto a los jóvenes, contar con no menos del 20 % y en regidores deben tener entre 18 y 29 años. Así también, al menos el 15 % de las listas debe estar integrado por miembros de comunidades nativas, campesinas u originarias.

Asimismo, hasta el 30 % de postulantes al gobierno regional y concejo municipal puede ser elegido por designación directa, afiliados o no a la organización política.