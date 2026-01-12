Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas, aseguró que Petroperú permanecerá bajo control estatal y no será privatizada ni vendida, pese a la complicada situación económica de la empresa. En diálogo con Panorama, explicó que el Gobierno busca reorganizar la petrolera y asegurar que sus activos sigan siendo del Estado.

Miralles señaló que una empresa que no obtiene ganancias no puede cumplir con sus obligaciones. or ello, descartó que el Ejecutivo vaya a otorgar nuevas transferencias para cubrir los déficits, aclarando que, aunque Petroperú contaba con ese respaldo, este no se brindará bajo el actual enfoque de austeridad y responsabilidad fiscal.

Asimismo, indicó que el 55% del gasto de Petroperú corresponde a beneficios laborales, un aspecto que, en su opinión, debe revisarse para alinear la empresa con su realidad financiera.

Sobre la refinería de Talara, la ministra del MEF resaltó que se trata de un activo estratégico para el país, superior al de otras naciones de la región como Ecuador, aunque admitió que su administración y explotación no han sido eficientes.

Por último, Miralles analizó la situación económica del país y proyectó un crecimiento de alrededor del 3.2% para 2026, año que estará marcado por las elecciones generales y municipales. Sin embargo, advirtió que las inversiones suelen reducirse en periodos electorales, por lo que será crucial mantener la estabilidad macroeconómica y la confianza de los agentes económicos.