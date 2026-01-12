El presidente José Jerí fue captado mientras realizaba una visita fuera de agenda a un edificio ubicado en San Borja, donde operan empresas del magnate chino Zhihua Yang. Según reveló Punto Final, varias de estas compañías tienen vinculos con Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte.

La visita ocurrió el pasado 26 de diciembre a las 10:18 de la noche, cuando el cofre presidencial llegó hasta el inmueble. El mandatario descendió vestido con buzo y ocultando su identidad con una capucha. Las cámaras del dominical constataron que permaneció en el lugar más de una hora y media. Sin embargo esta extraña visita, no figura en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno.

Palacio confirmó la reunión

El despacho presidencial admitió que el jefe de Estado cenó y sostuvo una reunión con Zhihua Yang, justificando que se conocen desde hace años cuando Jerí era congresista. ​La versión de Palacio indicó que el único tema relevante fue la próxima celebración del Día de la Amistad Perú-China, mientras que la vestimenta informal respondió a la intención de “evitar que le pidieran fotos”.​

La reunión se desarrolló en un restaurante chino ubicado en el segundo piso de la misma torre y que contaba con salones VIP diseñados para encuentros reservados lejos de miradas públicas.​

Una semana después del encuentro presidencial, las cámaras registraron la llegada de Nicanor Boluarte al mismo edificio portando llaves, mientras que el empresario Yang se negó a responder preguntas del equipo periodístico.​

En este edificio operan América Capón S.A.C., empresa de Zhihua Yang que contrató a Nicanor Boluarte en octubre de 2023, así como Tengda Cerámica S.A.C., firma que también lo contrató en mayo de 2023 y enero de 2024, lo que evidencia una relación profesional reiterada entre el empresario chino y el hermano de la expresidenta.