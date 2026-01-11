Frente al alto costo de vida y el malestar expresado por miles de ciudadanos, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República aprobó un dictamen que determina un aumento de aguinaldo y bonos por escolaridad, aplicado solo a maestros. El incremento es de S/3.500,70.

El dictamen busca un aumento por Fiestas Patrias y Navidad, así como por escolaridad a favor de los docentes de la educación básica regular, educación básica alternativa, educación básica especial y educación técnico-productiva, así como auxiliares de educación.

Se establecerá que dichos beneficios sean equivalentes a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la escala de la Carrera Pública Magisterial, a fin de fortalecer la escala remunerativa.

De esta manera, la bonificación y el aguinaldo se abonan directamente al docente beneficiario, en una sola armada, a través de la planilla única de pagos, en los meses de julio, marzo y diciembre, respectivamente.

PAGOS PENDIENTES

Por otro lado, se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar modificaciones presupuestarias, con el objetivo de ejecutar, de manera excepcional y por única vez, el pago de la bonificación por escolaridad a favor de los docentes que han ingresado en condición de nombrados a la Carrera Pública Magisterial, a partir del 1 de marzo de 2024.

Este pago se otorga durante el Año Fiscal 2026.