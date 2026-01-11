El Gobierno peruano activó un plan de emergencia con aeronaves humanitarias para traer de regreso a 78 ciudadanos varados en Bolivia, donde protestas contra la eliminación del subsidio a combustibles mantienen bloqueadas las principales carreteras del país vecino.​

📄Comunicado de Prensa 001-26: Cancillería brinda atención y asistencia consular a peruanos que se encuentran varados en Bolivia.



👉https://t.co/5q7UQHSc5B pic.twitter.com/LaqaMwiskN — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) January 10, 2026

Por su parte, la cónsul adjunta del Perú en Bolivia, Carmen Mariela Silva Vargas relató que los bloqueos masivos dejaron sin movilidad a compatriotas en diversos puntos del territorio altiplánico, principalmente turistas sin recursos para continuar sus viajes.

Por ello, la Cancillería realizó coordinaciones junto con los ministerios de Defensa e Interior, para organizar vuelos de repatriación, priorizando a quienes sufrieron mayor desgaste físico.

“Gracias a las coordinaciones que se ha hecho con Cancillería, el Ministerio de Defensa y del Interior, se ha dispuesto el envío de aviones humanitarios para que puedan repatriar a nuestros compatriotas a territorio peruano”, indicó Silva en RPP.

Atención consular en terreno

Asimismo, la funcionaria indicó que mientras llegan las aeronaves, el consulado ofrece hospedaje temporal, alimentación esencial y atención médica urgente a los afectados, que presentan fatiga extrema, problemas respiratorios, asma, trombosis y síntomas gripales derivados de la situación.​La mayoría enfrentó días caminando, algunos hasta Desaguadero en jornadas de día y medio, lo que agravó su estado de salud en medio del caos social boliviano.​

La evacuación enfrenta complicaciones logísticas por la agresividad de los manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB), aunque las autoridades locales colaboran en lo posible para facilitar el traslado hacia los puntos de embarque.​De ser necesario, se programarán vuelos adicionales para completar la repatriación total, elaborando nuevas listas de pasajeros una vez cubiertas las primeras capacidades aéreas