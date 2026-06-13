Un operativo policial en San Juan de Lurigancho se desarrolló en medio del inicio del Mundial 2026, cuando un presunto microcomercializador fue detenido dentro de su vivienda. La acción fue ejecutada por agentes del Grupo Terna, quienes utilizaron disfraces de las mascotas oficiales del campeonato para acercarse sin ser identificados.

La intervención ocurrió en la urbanización Las Flores, donde el sospechoso seguía la transmisión del evento deportivo. Ese contexto fue aprovechado por los efectivos para ingresar al inmueble y concretar la captura.

El jefe del Escuadrón Verde y coronel Carlos Alcántara, explicó que el plan se sustentó en información obtenida previamente sobre los hábitos del investigado. Los agentes determinaron que el hombre era aficionado al fútbol y que permanecería en casa durante la inauguración.

“Gracias al trabajo de inteligencia nos dimos cuenta de que esta persona era un aficionado acérrimo al fútbol y estaba viviendo la fiebre del Mundial. Por ello, decidimos mimetizar al personal Terna como los muñecos del Mundial para poder llegar a él sin levantar sospechas y poder dar con su captura”, indicó.

Peru police go undercover as WORLD CUP MASCOTS to catch a suspected drug trafficker pic.twitter.com/11VPEMkPWg — RT (@RT_com) June 12, 2026





¿Qué antecedentes tiene el detenido?

El detenido fue identificado como Carlos Cabrera, de 48 años, conocido con el alias de “Pichichi”. Según información policial, presenta antecedentes por delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas y estuvo recluido anteriormente en penales de Lima. Las autoridades indicaron que había cumplido cerca de nueve años de prisión en dos periodos distintos. Su situación actual quedó en manos de las instancias correspondientes para las diligencias legales.

Durante el registro de la vivienda se encontraron 2.524 ketes de pasta básica de cocaína, además de 210 gramos adicionales de la misma sustancia. También se incautaron 209 gramos de marihuana, un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo. El material hallado fue asegurado como parte de la investigación en curso. La Policía señaló que estos elementos evidencian una actividad de comercialización a pequeña escala.

Agentes de la Policía de Perú, disfrazados de mascotas del Mundial 2026, detienen a un hombre en San Juan de Lurigancho por presunto narcotráfico. (AFP).

El uso de disfraces forma parte de una práctica recurrente del Grupo Terna en operativos encubiertos. Esta unidad se especializa en intervenciones en zonas con alta presencia de delitos, donde la discreción resulta clave.

“El trabajo del Grupo Terna no es improvisado. Realizamos un análisis de la coyuntura para mimetizar al personal y pasar desapercibidos, evitando ser detectados por la persona que vamos a intervenir y así tener éxito en la misión”, enfatizó el coronel Alcantara.

La noticia fue difundida también por medios internacionales debido a la curiosa estrategia que emplea el Grupo Terna para ejecutar sus operativos. Entre los allanamientos que más han generado risas entre diversos usuarios en redes sociales, se encuentran los operativos que incluyen disfraces de Papa Noel, El Grinch, El Chavo del 8 y el más reciente realizado con trajes de capibaras por motivos de San Valentín.