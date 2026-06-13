La tranquilidad que reinaba en el centro poblado Cañapay acabó la noche del último jueves, cuando sujetos perpetraron un atentado criminal. El blanco era la casa de una empresaria dedicada al rubro de transporte. Los efectivos vienen realizando las investigaciones para esclarecer este hecho, así como para dar con la identidad de los agresores que llegaron hasta este alejado sector ubicado en la jurisdicción del distrito de Chincha Baja.

Cámaras lo grabaron

Las familias dedicadas a las labores de campo, que habitan en el poblado rural están aterradas por el avance de la criminalidad. Los ciudadanos ya estaban descansando tras un día agotador en el momento que escucharon los estruendos de varios disparos, una situación no frecuente en el lugar. Al salir evidencian que acababa de cometerse un ataque criminal dirigido contra una vecina, que desde hace algunos años está instalada en la zona.

En el suelo, frontis de la vivienda de la mujer transportista, quedaron los múltiples casquillos de la pistola empleada en el atentado. Los agentes de la comisaría de Chincha Baja y del Departamento de Investigación Criminal acudieron al sector para comenzar con el recojo de información para determinar el móvil del hecho y también la identidad de los agresores, quienes salieron hasta la Panamericana Sur para darse a la fuga con dirección desconocida.

La cámara de seguridad del domicilio captó a los dos involucrados en el hecho criminal. Uno de estos con vestimenta oscura y una gorra para ocultar su rostro fue el encargado de transportar al pistolero en motocicleta. Cuando ambos llegan a la casa de la empresaria, baja el acompañante vestido con una polera roja, casco de seguridad para no dejar ver su cara y comienza a realizar los disparos.

La grabación revela que los balazos fueron dirigidos contra el segundo piso del inmueble, causando destrozos en los vidrios de la ventana. Pero, esas no serían las únicas imágenes de los malhechores, que han dejado un panorama de miedo en Cañapay. La población solicita contar con mayor seguridad para recuperar la calma.

EL DATO: La policía investiga si el caso por la modalidad empleada está relacionado con extorsión, como ha sucedido con otros empresarios en distritos como Grocio Prado y Pueblo Nuevo víctimas de atentado.

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