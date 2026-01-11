POR: SARKO MEDINA

Jorge Casilla Lozano es narrador con dos maestrías en San Marcos: Literatura Peruana y Latinoamericana, y Escritura Creativa. Su producción oscila entre géneros diversos: terror, literatura juvenil, infantil y cuento adulto.

Jorge, tienes dos maestrías. ¿Qué te enseñó cada una sobre el oficio de escribir? La primera fue la de Literatura Peruana y Latinoamericana en San Marcos. No la estudié para aprender el oficio de escribir, sino porque quería profundizar mis conocimientos de la tradición literaria de nuestro país y la de nuestro continente. Recuerdo dos cursos: en el primero revisamos las crónicas de Cieza de León y de Polo de Ondegardo. En el segundo leímos autores argentinos y chilenos de finales del siglo XX. La segunda maestría fue en Escritura Creativa. Me sirve mucho el marco teórico y la reflexión en torno a la escritura, así como los talleres de narrativa y poesía. Fue muy enriquecedor acceder a un espacio en donde los escritores podían compartir sus trabajos y recibir una retroalimentación.

¿Qué exige más: escribir para niños o para adultos? Mi primer texto publicado fue “El libro de los pájaros negros”, un conjunto de cuentos de terror para un público diverso. En el 2019 incursioné en la literatura juvenil con “Félinar”; y después regresé al cuento con “Bosque de arces” (2023). Es decir, mi producción oscila entre diferentes géneros y me siento muy cómodo porque me permite publicar de forma constante. En cuanto a la exigencia, hay cuentos que se escriben rápidamente y quedan listos sin tanta corrección y hay otros que se hacen esperar por meses. Cada uno tiene su propio proceso.

¿Tu último libro “El viajero onírico” está siendo bien recibido? “El viajero onírico” surge de una autoexigencia, así como del deseo de escribir relatos desafiantes para el lector. Es un conjunto de ocho cuentos: dos quedaron finalistas del premio Copé y uno, “El furor de las horas”, ganó el premio Poniatowska en México en el 2023. Los cuentos se “inspiraron” en mis libros favoritos como “La violencia del tiempo” de Miguel Gutiérrez, en autores que admiro como Cervantes o Borges y en anécdotas como las que ocurren en las ferias literarias. Algunos investigadores de literatura fantástica lo han considerado el mejor libro de cuentos del 2025. Me alegran los comentarios entusiastas; sin duda sirven de gran motivación, pero no me marean porque, luego de tantos años escribiendo, soy más consciente de lo que publico.

Llevas adelante el programa “Rajecito Literario” junto a Romina Paredes. ¿Qué novedades habrá este año? Romina y yo dirigimos el programa “Rajecito Literario”, un podcast en donde conversamos sobre libros, presentaciones, publicaciones, ferias, concursos, etc. Todo esto sin ninguna pretensión académica; no nos creemos críticos ni jueces de la literatura peruana. Nos fue muy bien en el 2025. Grabamos trece programas en la temporada 1, expusimos un panorama literario de lo publicado en el Perú y difundimos libros y autores de diferentes ciudades. Para este 2026 planeamos dar el salto al video, agregar entrevistas a autores, invitar escritores a la grabación, aumentar las reseñas y muchas cosas más. Uno de nuestros objetivos es difundir las literaturas peruanas. No se pierdan el primer programa.

PERFIL

