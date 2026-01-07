Por tercer año consecutivo, un grupo de 15 niños adoradores llegó hasta el atrio de la Catedral de Arequipa para cantar ante el Nacimiento que se colocó en este lugar.

Los pequeños revivieron una tradición local con cantos tradicionales y rezos al Niño Jesús, muchos de ellos con referencias a la identidad y gastronomía arequipeña.

La actividad se realizó gracias a la Fundación Guíame Sur y se rescatan datos históricos e instrumentos como chinchines, botellas sonoras y pequeños tambores, fabricados junto a los padres.

“Como buenos arequipeños, llevamos al Niño Jesús un delicioso zapallo de Characato y, desde nuestras picanterías, el infaltable rocoto relleno”, Fundación Guíame Sur.

De esta manera, se busca mantener vivas las tradiciones, los niños adoradores de Arequipa cantando al Niño Jesús y demostrando que las costumbres no se pierden.

Cabe mencionar que desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, los adoradores visitaban los nacimientos instalados en las viviendas durante las noches. Entre los villancicos más populares que interpretaban se encontraba el tradicional “Huachi, huachi”.