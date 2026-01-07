En pleno verano, la situación de las piscinas en la región Arequipa es preocupante. De acuerdo con la información brindada desde la Gerencia Regional de Salud (Geresa), solo 7 de las aproximadamente 160 piscinas debidamente registradas cuentan actualmente con la calificación de “saludables”, lo que significa que más del 90 % no cuenta con la certificación que de la garantía sanitaria para los bañistas.

Emiliana Aro, directora de Salud Ambiental de la Geresa, explicó que, si bien existen numerosos expedientes en evaluación, la mayoría de establecimientos aún no cumple con los requisitos básicos exigidos por el sector, la principal deficiencia detectada es la ausencia de un sistema automático de recirculación y desinfección del agua, considerado el elemento más importante. A ello se suma el incumplimiento de los niveles adecuados de cloro residual, que deberían oscilar entre 0.4 y 1.2 miligramos por litro.

“En este momento tenemos alrededor de 25 expedientes en proceso para inspeccionar piscinas, por lo que el número podría incrementarse, aunque eso depende exclusivamente de que los responsables”, señaló la funcionaria.

Esta situación puede exponer a los usuarios a riesgos directos para la salud, como infecciones oculares (conjuntivitis), problemas dermatológicos e incluso trastornos gastrointestinales, especialmente en niños.

RELACIÓN DE PISCINAS SALUDABLES

Entre las piscinas que sí cuentan con autorización sanitaria vigente, la Geresa identificó a las ubicadas en el colegio Honorio Delgado, Carpayitos en Tingo, Municipalidad de Hunter; Santa Rosa y Rayo Chachani en Cerro Colorado, Club Mejía y la Municipal de Mollendo.

Finalmente, exhortó a los padres de familia a verificar si las piscinas que visitarán durante las vacaciones útiles figuran en la lista de establecimientos saludables. Asimismo, recordó que ninguna piscina, pública o privada, puede funcionar sin autorización del sector Salud, aquellas que lo hagan de manera clandestina serán clausuradas.

“Los responsables han tenido todo el año para adecuarse. Lamentablemente, muchos esperan el último momento, cuando ya estamos en plena campaña de verano”, remarcó.

VIDEO RECOMENDADO