La Municipalidad Distrital de Tiabaya, liderada por el alcalde Godofredo Delgado Dueñas, celebró hpy la “Bajada de Reyes y Sacudida de Perales”. Cientos de visitantes se dieron cita en el Fundo Los Perales para participar de esta festividad de gran arraigo. El evento incluyó el “IV Festival de la Timpusca de Peras”, plato emblemático que deleitó a todos los asistentes.

Las actividades comenzaron a las 10:00 horas con una solemne Eucaristía en la Iglesia Santiago Apóstol y la adoración al Niño Jesús. Posteriormente, una colorida caravana de los Reyes Magos recorrió las calles principales hasta llegar a la Concha Acústica del distrito. En dicho punto, se realizó el nacimiento en vivo y la tradicional sacudida de los árboles para recolectar los frutos maduros.

Sacudida de perales en el distrito de Tiabaya. Foto: M. Tiabaya.

Esta costumbre se remonta a la época colonial, hace 150 años, cuando los españoles introdujeron los cultivos de peras en la zona. La tradición señala que las familias compran un árbol para sacudirlo y compartir sus frutos. Esta práctica se fusionó con la fe cristiana, convirtiéndose en el símbolo cultural más importante de la campiña local.

Nacimiento en vivo en Tiabaya. Foto: M. Tiabaya.

El festival gastronómico destacó por la preparación de la Timpusca de Peras, un caldo que combina carne, papas, cochayuyo y la fruta local. El aroma de este plato típico, creación de las antiguas amas de casa de Tiabaya, impregnó las calles de barro y carrizo. La música arequipeña acompañó el banquete, reforzando la identidad de este rincón tradicional ubicado en la ciudad blanca.

El burgomaestre Delgado Dueñas manifestó que su gestión está abocada a rescatar estas vivencias históricas para las nuevas generaciones de Arequipa. El objetivo es consolidar a Tiabaya como un destino cálido que valora sus raíces agrarias y su profundo fervor religioso.