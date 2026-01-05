Este martes 6 de enero, diversos distritos de Arequipa serán escenario de la tradicional Bajada de Reyes, una festividad que combina fervor religioso, costumbres ancestrales y actividades culturales dirigidas a toda la familia.

En el distrito de Tiabaya, la jornada de Bajada de Reyes incluirá la Sacudida de Perales, junto al IV Festival de la Timpusca de Peras, una de las expresiones más representativas de la gastronomía local.

De acuerdo con el programa oficial, las actividades se iniciarán a las 10:00 a. m. con la misa de Eucaristía en la parroquia Santiago Apóstol de Tiabaya. Posteriormente, a las 11:00 a. m., se realizará la Caravana de los Reyes Magos, que partirá desde la iglesia hacia el fundo Los Perales, donde se llevará a cabo la tradicional sacudida de perales en la avenida Víctor Andrés Belaunde.

La tradicional timpusca de peras se consume el 6 de enero, en la Bajada de Reyes y sacudida de perales| Foto: Archivo GEC

A las 12:30 p. m., el Estadio Municipal de Tiabaya será escenario de la escenificación en vivo del nacimiento de Jesús y la adoración de los Reyes Magos. Luego, a la 1:00 p. m., se desarrollará el IV Festival de la Timpusca de Peras en el Vivero Municipal Concha, espacio donde los asistentes podrán degustar este plato típico que forma parte de la identidad culinaria de Tiabaya y de Arequipa.

La jornada terminará con la presentación de danzas tradicionales y poesía Loncca, resaltando el valor cultural de esta celebración. La sacudida de perales, una costumbre que se remonta a la época colonial, refleja el profundo arraigo religioso y agrícola de los pobladores de Tiabaya.

RECORRIDO DE BAJADA DE REYES EN JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Por otro lado, la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero también realizará la tradicional Bajada de Reyes Magos, con el objetivo de llevar un mensaje de alegría, unión y esperanza a los niños y familias del distrito.

Según el cronograma, la caravana recorrerá 5.35 kilómetros e iniciará a las 2:00 p. m., acompañada por el Escuadrón de Caballería de la Policía Nacional del Perú para resguardar la seguridad. El recorrido partirá desde el parque de la urbanización ADEPA, continuará por la avenida Dolores hasta la Municipalidad, donde Melchor, Gaspar y Baltazar ofrecerán un saludo especial a los vecinos.

Seguidamente, la caravana continuará por la Av. Estados Unidos hasta el estacionamiento del mercado de la urbanización 13 de Enero, para luego ascender por la avenida Inglaterra hasta las Aldeas Infantiles. Finalmente, retomará las avenidas Dolores y Prolongación Dolores hasta llegar al parque Belén, en el sector 03 de Octubre, donde se realizará el cierre de la actividad.

