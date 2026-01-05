Mañana, 6 de enero, las calles de la Ciudad Blanca se llenarán de magia con el tradicional recorrido de los Reyes Magos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta actividad, que busca promover la unión y el espíritu navideño, está diseñada especialmente para llevar esperanza a los niños y familias arequipeñas, reafirmando el compromiso social de la institución policial más allá del orden y la seguridad.

Este año, la meta es especialmente solidaria: los agentes tienen previsto regalar al menos 500 juguetes a pequeños que atraviesan momentos difíciles en diversos hospitales y albergues de la ciudad, transformando una fecha religiosa en una jornada de apoyo social y sonrisas.

La personificación de los ilustres visitantes estará a cargo de destacados efectivos de la Unidad de Caballería de la PNP. El suboficial ST3 John Wilder Torres Apaza interpretará a “Melchor” montando a la yegua Atalaya; el suboficial S1 Jonathan Alarcón Delgado será “Baltazar” sobre el caballo Albarracín; y el suboficial S2 Celso Del Águila Freytas dará vida a “Gaspar” junto al corcel Aquiles.

En esta edición, destaca la experiencia del suboficial John Torres (Melchor), quien es el único integrante que se mantiene de años anteriores, aportando la continuidad a esta costumbre. Por su parte, los suboficiales Alarcón y Del Águila se estrenan en esta noble labor.

La jornada iniciará temprano, a las 08:00 horas, partiendo desde la comisaría de Sachaca. Durante la mañana, la comitiva visitará puntos estratégicos como el Balneario de Tingo, Leche Gloria y los mercados Mayorista y Nueva Esperanza. El momento más emotivo llegará con las visitas al Hospital Honorio Delgado, el IREN Sur, el Hospital Goyeneche y el albergue Chávez de la Rosa, culminando el primer turno en el Hospital de EsSalud a las 12:30 horas.

Tras un breve descanso, el recorrido se retomará a las 14:45 horas desde la Plaza Las Américas, pasando por Aldeas Infantiles, la Clínica San Juan de Dios y diversos puntos en Cayma y Yanahuara. La caravana culminará su trayecto nocturno visitando el Asilo Lira y la Iglesia de San Francisco, para finalizar con una gran llegada a la Plaza de Armas y el Nacimiento de la USE a las 19:00 horas, cerrando así un día de fe y servicio.