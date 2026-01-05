Un aparatoso accidente de tránsito tiñó de color naranja el asfalto en el kilómetro 862 de la carretera Panamericana Sur. Alrededor de las 18:20 horas de ayer, un camión cargado con toneladas de zapallos sufrió un despiste y posterior volcadura en el sector de la Quebrada del Toro, en el distrito de Samuel Pastor (Camaná), dejando cientos de hortalizas esparcidas en la vía y afectando parcialmente el tránsito en la zona.

El vehículo involucrado, un camión Hino con placa V6Y-845, se desplazaba en sentido sur a norte con destino a Camaná cuando, por causas que aún se investigan, terminó volcado sobre su lado izquierdo.

La fuerza del impacto provocó que la mercadería saliera disparada de la unidad, cubriendo gran parte de la berma y el área colindante, lo que obligó a los conductores que circulaban por la zona a reducir la velocidad ante el inusual paisaje de verduras regadas.

Los efectivos policiales de la Unidad de Protección de Carreteras ayudaron de inmediato al conductor, identificado como Germán Gerardo Llacma Sapacayo (65). El transportista fue trasladado de urgencia al hospital Apoyo de Camaná, donde el médico Edwin Jesús Arcos informo que el paciente presenta golpes en el cuerpo por el accidente, quedando bajo observación para la realización de exámenes de rayos X y descartar fracturas internas.

Policías de la comisaría PNP La Pampa quedaron a cargo de las diligencias de ley, trasladando la unidad siniestrada, que presenta severos daños materiales, para el peritaje correspondiente. Mientras tanto, se iniciaron las labores de limpieza en el sector para retirar los restos de la carga de zapallos y normalizar por completo la circulación de vehículos.