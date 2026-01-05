Un trágico accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la provincia de Camaná, dejó como saldo un fallecido y tres heridos de gravedad. La camioneta en la que viajaban se despistó y terminó volcada en un canal de regadío, a la altura del anexo El Chorro, cerca del ingreso a las playas de La Punta.

De acuerdo con la información preliminar, Jhonmar Marquez Montes iba al volante de la unidad de placa VBO-501 por la antigua carretera Panamericana Sur y poco antes de llegar al balenario de La Punta perdió el control por causas que aún son materia de investigación.

El vehículo quedó volcado con las llantas hacia arriba y sus ocupantes cubiertos por el agua del canal de riego. Como consecuencia del accidente Jhonmar Márquez Montes perdió la vida de manera instantánea, quedando su cuerpo en el lugar del accidente.

Vehículo terminó en canal de riego con las llantas arriba. (Foto: PNP)

Asimismo, resultaron heridos Dana Luna Arapa (26), Vanessa Romero Vargas (46) y Diego Ernesto Carhuacayo Gomes (22), quienes fueron rescatados por los voluntarios de la Compañía de Bomberos N. 35 de entre los fierros retorcidos del vehículo y trasladados de emergencia al Hospital de Camaná, donde permanecen bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Jhonmar Márquez

El vehículo fue retirado del lugar con el apoyo de una grúa, en tanto, que el cuero del fallecido fue trasladado a la morgue del hospital de Camaná.Se supo que la víctima era vecino del sector de El Carmen, en Camaná. Un equipo de la Upiat se hará cargo de las investigaciones.

