Los vecinos de la asociación Villa Magisterial, en Cerro Colorado, capturaron el 3 de enero a las 21:45 horas a un joven señalado de asaltar a la estudiante con iniciales Y.A.P.R. de 24 años, cuando regresaba a su casa. Habría utilizado una navaja verde para amenazar a la víctima y despojarla de su celular.

El detenido fue identificado como Bryan Quiña Huamaní, de 21 años, quien fue interceptado en la transitada avenida Zeballos. Los pobladores, cansados de la inseguridad, retuvieron al joven, procedieron a desnudarlo en plena vía pública y propinarle una fuerte golpiza antes que llegue los efectivos policiales de la comisaría Ciudad Municipal.

La víctima señaló en la denuncia policial que el delincuente le puso el arma blanca cerca al cuello. Ante el peligro inminente, la mujer gritó auxilio logrando alertar a los vecinos, quienes persiguieron al atacante.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía, el investigado al verse acorralado habría arrojado al suelo un moderno iPhone 13 y la navaja con la que amedrentó a la estudiante.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, Quiña Huamaní fue trasladado de urgencia por los agentes policiales al centro de salud Maritza Campos, en Zamácola. Tras recibir los cuidados necesarios, el sospechoso quedó bajo custodia policial.

Un familiar de la joven asaltada no ocultó su indignación por la violencia del ataque. “Le puso la navaja en el cuello a mi sobrina y eso no se puede permitir en absoluto”, afirmó con firmeza. Aseguró que la comunidad se está organizando para enfrentar directamente la inseguridad ciudadana.

Los residentes de la zona aseguran que los delincuentes aprovechan la falta de patrullaje preventivo de la Policía y de los serenos del distrito para realizar robos al paso, algunos usan vehículos.

David Choque, vecino de Villa Magisterial, exigió que se active pronto el puesto de Seguridad Ciudadana y se instalen cámaras. Actualmente, la cámara más cercana se ubica en el cruce con la Vía 54, que resulta insuficiente. Los vecinos de las cuatro zonas advirtieron que continuarán actuando con firmeza ante cualquier nuevo acto delictivo.

