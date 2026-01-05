Arequipa cerró el año 2025 con un total de 7,789 fallecidos, convirtiéndose en el periodo con mayor número de muertes registradas en los últimos cuatro años, de acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Esta cifra supera a la del 2024, cuando se reportaron 7,360 decesos, así como a los años 2023, con 6,090 muertes, y 2022, que cerró con 7,740 fallecidos.

Del total de defunciones registradas en el año que terminó, 623 correspondieron a muertes violentas. De este grupo, 229 personas fallecieron en accidentes de tránsito. Asimismo, 120 personas perdieron la vida por suicidio, 101 por otros tipos de accidentes, 54 por homicidio y 44 por otras causas violentas.

En cuanto a la distribución por sexo, el informe del Sinadef revela que la mayoría de las personas fallecidas fueron varones, con 4,101 casos, mientras que en el caso de las mujeres se registraron 3,686 decesos.

MUERTES POR PROVINCIAS EN LA REGIÓN AREQUIPA

A nivel provincial, la provincia de Arequipa concentró la mayor cantidad, con 6,164 . Le siguieron Caylloma, con 508 fallecidos; Islay, donde se registraron 393 decesos; y Camaná, con 252 muertes. En tanto, Caravelí reportó 162 fallecimientos, Castilla contabilizó 141 muertes, Condesuyos registró 93 decesos y La Unión cerró el año con 76 personas fallecidas.

En el ámbito distrital, los registros muestran que Cerro Colorado fue el distrito con mayor número de fallecidos en el 2025, con 824 muertes, seguido por Paucarpata, donde se contabilizaron 760 decesos. En el Cercado se reportaron 629, mientras que en José Luis Bustamante y Rivero se registraron 508 . Por su parte, Alto Selva Alegre acumuló 435 decesos durante el año.

El análisis por grupo etario muestra que la mayor cantidad de muertes se registró en personas mayores de 60 años, con 5,768, concentrando ampliamente la mortalidad regional. No obstante, también se reportaron cifras importantes en otros grupos de edad.

Entre las personas de 30 a 59 años se registraron 1,498 muertes, mientras que en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años se contabilizaron 258.

Asimismo, el Sinadef reportó la muerte de 57 adolescentes de entre 12 y 17 años, mientras que uno de los datos más preocupantes corresponde al grupo de niños de 0 a 11 años, donde se registraron 206 fallecimientos durante el 2025.

Finalmente, el informe también da cuenta del fallecimiento de 45 ciudadanos extranjeros, entre personas que contaban con carné de extranjería y Documento de Identidad del Extranjero (DIE).

VIDEO RECOMENDADO