La ciudad de Mollendo, capital de la provincia de Islay, celebra este 6 de enero su 155 aniversario de creación y la población se traslada para disfrutar de la serenata y de las playas de la localidad. La presentación musical será con Jerry Rivera, Armonía 10, Los Méndez, en el estadio Juan Carlos Oblitas, a partir de las 7:00 a. m.

Para garantizar la seguridad, el orden y el bienestar de los asistentes, la comuna provincial de Islay emitió algunas disposiciones y recomendaciones. Entre las principales medidas, se informó que el acceso vehicular a la zona de playas permanecerá cerrado hasta las 7:00 a. m. del martes 6 de enero, como parte del plan de desvío vehicular. Asimismo, se recomendó evitar el uso de vehículos particulares y optar por medios de transporte alternativos. La municipalidad también exhortó a los ciudadanos a no acudir con menores de edad, por ser una actividad nocturna. .

De igual forma, se prohibió el ingreso de bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes y personas en estado de ebriedad. En cuanto al acceso al evento artístico, el ingreso a las zonas VIP y box será por la puerta principal, mientras que el ingreso general se realizará a la altura del Obelisco. La salida general será por la avenida Panamericana Sur.

Para el día central, martes 6 de enero, se ha programado la Misa Te Deum en la iglesia Inmaculada Concepción a las 9:30 a. m.; posteriormente, a las 10:30 a. m., se llevará a cabo el tradicional Paseo de la Bandera, que partirá desde el templo; seguido del izamiento del Pabellón Nacional y la bandera de Mollendo en la plaza Bolognesi.

Cabe recordar que, como parte de las actividades previas por el aniversario, la noche del 3 de enero se realizó la elección y coronación de Camila Echegaray como Miss Mollendo 2026. Asimismo, Fátima Hancco fue elegida Miss Turismo Mollendo 2026 y Celeste Leyton, Miss Elegancia Mollendo 2026.

VIDEO RECOMENDADO