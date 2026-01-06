En el marco de la tradicional Bajada de Reyes, los Reyes Magos de la Unidad de Caballería de la Policía Nacional del Perú llevaron esta mañana mensajes de esperanza, sonrisas y obsequios a los niños internados en el hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa.

Caracterizados como Melchor, Gaspar y Baltazar, los efectivos policiales realizaron primero la adoración al Niño Jesús al interior del nosocomio, entregando simbólicamente oro, incienso y mirra, como representación de la divinidad y el espíritu de la Navidad. Posteriormente, recorrieron el área de Pediatría, donde los pequeños pacientes los esperaban con entusiasmo para recibir regalos y compartir un momento de alegría. Los padres y familiares aprovecharon la visita para registrar el emotivo encuentro con fotografías.

La jornada solidaria empezó a las 8:00 de la mañana en la comisaría de Sachaca y continuó por diversos puntos de la ciudad, como el balneario de Tingo, la empresa Gloria, y los mercados Mayorista y Nueva Esperanza. Luego, los Reyes Magos visitaron el hospital Honorio Delgado, el IRÉN Sur, y continuarán su recorrido por el hospital Goyeneche y el albergue Chávez de la Rosa.

RECORRIDO DE LOS REYES MAGOS EN EL TURNO TARDE

El recorrido del turno tarde está programado desde las 14:45 horas, partiendo de la plaza Las Américas, en el distrito de Cerro Colorado. La caravana continuará por el albergue Aldeas Infantiles, la plaza de Cayma, la Clínica San Juan de Dios, el Búnker La Valle, la sede de la Región Policial, la Municipalidad de Yanahuara, el asilo Lira, la comisaría de Turismo, la iglesia San Francisco y la Plaza de Armas de Arequipa.

La actividad terminará en el Nacimiento de la Unidad de Servicios Especiales, donde se ha instalado un nacimiento mecatrónico, cerrando una jornada dedicada a llevar esperanza y espíritu solidario a los sectores más vulnerables de la ciudad.

Los efectivos que participan en esta actividad son el suboficial ST3 John Wilder Torres Apaza como el rey “Melchor”, montando a la yegua Atalaya, quien recordó que son 23 años de recorrido. Asimismo, el suboficial S1 Jonathan Alarcón Delgado interpreta a “Baltazar” sobre el caballo Albarracín; y el suboficial S2 Celso Del Águila Freytas da vida a “Gaspar” junto al corcel Aquiles.

