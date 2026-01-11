En lo que va del año, la Región Policial Arequipa recibió, a través de todas sus dependencias policiales, 41 denuncias por desaparición de personas, de las cuales en el 90 % de los casos fueron ubicados.

“Algunos se han escapado de su casa, otros han sido recuperados como tal, y todo esto en un proceso de investigación”, refirió el jefe de la Región Policial Arequipa, general Antonio La Madrid, sobre el avance en la investigación de estas denuncias.

La Madrid manifestó que la mitad de las denuncias corresponde a mujeres y la otra a varones, no descartando que la desaparición esté vinculada con otro tipo de delitos.

RESCATE EN CONDESUYOS

Tal y como indicó la autoridad policial, en algunos casos la desaparición de adolescentes está vinculada a la trata de personas; es así que, la noche del viernes, se rescató a dos menores de edad que eran explotadas laboralmente en un bar del anexo de Alto Molino, distrito de Río Grande (Condesuyos).

Las menores de 15 y 17 años figuraban en la lista de personas desaparecidas. Según indicó La Madrid, fueron más las jovencitas halladas en el lugar quienes presuntamente fueron captadas para el ejercicio del meretricio clandestino.

La propietaria del local “Lucerito”, Evelyn C. P. (21), fue detenida y será investigada por presuntos delitos de explotación infantil y trata de personas, siendo puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, para determinar cómo se trasladó a las adolescentes hacia esta jurisdicción.

ÚLTIMOS CASOS

El 10 de enero se denunció la desaparición de Samin Ayar H. V. (16) en la comisaría de Alto Selva Alegre; el adolescente salió de su domicilio el 7 de enero a las 6:00 horas y vestía un pantalón negro, camiseta celeste y zapatillas negras. Es de tez mestiza, con 1,68 metros de altura, ojos negros y contextura gruesa.

Ese mismo día, en la comisaría de Israel se recibió la denuncia por desaparición de Jimen Maciel Gamarra Gonzales (19), quien salió a realizar compras vistiendo una polera negra, pantalón jean blanco con azul y zapatillas blancas con zapatillas verdes; como características, mide 1,75 metros de estatura, tez mestiza, ojos negros y contextura delgada.

El 7 de enero, en la comisaría de Mollendo (Islay) se denunció la desaparición de Juan Carlos Machaca Pomari (28), quien fue a recoger su cuatrimoto, sin precisar detalles de su vestimenta. Entre sus características, se trata de un joven de tez trigueña, de 1,7 metros de altura, contextura delgada, ojos castaños y con un lunar en su pómulo derecho.

EN EL 2025

El año pasado se denunciaron 1,231 casos de desaparición de personas, de los cuales 668 correspondían a mujeres, además de que 509 se trataba de adolescentes entre los 12 y 17 años.

Los datos que son subidos al Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped) también evidencian como segundo grupo etario más afectado a los adultos entre los 30 y 59 años, con 286 denuncias recibidas el año pasado.

De las 1,231 denuncias presentadas ante las comisarías de la región, más de la mitad (687) terminaron con la ubicación de las personas, de las cuales 382 fueron casos resueltos que involucran a mujeres.

A nivel nacional, Arequipa fue la tercera región con más denuncias por desaparición, por detrás de Lima (4,447) y Cusco (794).

DENUNCIA POR DESAPARICIÓN

Para denunciar un hecho, la Policía Nacional recomienda hacer esta ante la dependencia policial más cercana o Divincri, llevando la foto más actual que se tenga de la persona desaparecida, además de brindar toda la información o detalle que soliciten los efectivos. En caso de que la persona aparezca, comunicar a la Policía para cerrar el caso.