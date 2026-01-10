La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) realizó indagaciones preliminares en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones institucionales para la protección de los derechos de los estudiantes.

La acción se adoptó luego de conocerse que un presunto hostigamiento habría llevado a la muerte del universitario Kevin Lener Choque Laura, joven con trastorno del espectro autista.

Entre las medidas, un representante de la Sunedu sostuvo una reunión de trabajo con el rector de la UNSA, Hugo Rojas, así como con autoridades de la Facultad de Administración y de las áreas de Bienestar Universitario, Tribunal de Honor, Responsabilidad Social, Defensoría Universitaria y Asesoría Jurídica.

Durante la reunión, Sunedu recibió los actuados administrativos y medios probatorios relacionados con las instancias universitarias correspondientes sobre el caso de Lener Choque Laura.

El expediente del caso fue remitido al Tribunal de Honor universitario, en el que se iniciaron las investigaciones correspondientes.