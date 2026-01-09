El jefe de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) habría incurrido en un grave caso de nepotismo al contratar a su sobrina (hija de su hermano) dentro de la casa superior de estudios, según advirtió la Contraloría.

De acuerdo al informe de acción n.º 032-2025-2-0210-AOP, José Luis Morales Carpio, jefe de RR.HH., habría favorecido directamente en la contratación de su familiar, Stefany Guadalupe Morales Valdez, quien resultó ganadora de una plaza como auxiliar-asistente administrativo en el Departamento Académico de Química, de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales.

El contrato de servicios “CAS” empezó el 13 de mayo de 2025 y terminó el 31 de diciembre del mismo año, con una remuneración mensual de S/1700. Cuando se presentó la declaración sobre relación al grado de parentesco, la servidora consignó información sobre tres parientes que prestan servicios en la Unsa.

Ante ello, la Contraloría determinó que existe un vínculo de tercer grado de consanguinidad, ya que Stefany Morales Valdez es hija de José Felipe Morales Carpio, hermano del funcionario.

Según la normativa, esta conducta configuraría un acto de nepotismo, aun cuando el funcionario no haya firmado directamente la contratación.

El órgano de control señaló que estos hechos podrían constituir el delito de negociación incompatible, el cual contempla una pena privativa de la libertad de entre cuatro a seis años, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Por ello, recomendó al titular de la Unsa adoptar acciones inmediatas, incluyendo el deslinde de responsabilidades administrativas y penales.