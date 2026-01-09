El regidor del distrito de Majes, Elmer Taparaco, se presentó hoy en la plaza de Armas de Arequipa para dar detalles sobre el avance de la denuncia por presunto peculado de uso en contra del alcalde de Majes, Jenry Huisa, indicando que impulsará la suspensión de la autoridad edil; no obstante, el concejal pasó de ser un defensor del alcalde majeño a ser su mayor detractor, mostrando arrepentimiento tras votar contra su vacancia en el 2023.

El concejal informó que se solicitó un pedido de suspensión contra el alcalde de Majes, a raíz del uso de una camioneta de la comuna majeña para un traslado desde Camaná a Majes, que habría servido para que Jenry Huisa se traslade a un acto proselitista.

“Muy poco o nada se ha hecho porque lamentablemente tiene mayoría, o bueno, tiene algunos regidores que lo respaldan y lo apoyan y que son los mismos regidores que van a postular por el partido de Ahora Nación”, precisó.

No obstante, durante el primer año de gestión, Taparaco fue sindicado como uno de los regidores oficialistas, votando incluso en contra de un pedido de vacancia contra Jenry Huisa en octubre del 2023; de este hecho, señaló sentirse arrepentido por esa decisión.

“Hubo una vacancia al alcalde Jenry Federico Huisa Calapuja, en la cual muchas personas, al igual que yo, confiamos en que él iba a cambiar, y lo que él mismo expresó es que por ser joven se había equivocado; creímos, como todos, que él iba a cambiar. Lamentablemente, me siento decepcionado, defraudado y engañado y me arrepiento de haberlo apoyado en su momento”, expresó.

En otro momento, descartó que todas las denuncias que presenta en contra de Jenry Huisa tengan que ver con un tema político, descartando una postulación a cargos públicos en las próximas elecciones, “yo no estoy afiliado a ningún partido, yo no tengo ninguna intención ni pretensión política (…) niego categóricamente, no lo hago por postular, lo hago por fiscalizar”, acotó.