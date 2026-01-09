Dos niños de 4 y 5 años fueron retirados de su entorno familiar y puestos bajo resguardo del Estado tras una intervención judicial de emergencia por presuntos actos de violencia y abandono. La medida fue dispuesta por el Octavo Juzgado de Familia subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, a cargo de la jueza Johanna Téllez Fernández.

Además, se determinaron medidas para su resguardo físico y emocional, luego de que refirieran ser víctimas de maltrato físico de su madre Benedicta C., quien presuntamente consume bebidas alcohólicas de manera reiterada.

El despacho judicial ordenó la intervención inmediata de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, disponiendo el albergamiento temporal de los niños.

Como parte de las medidas, la jueza prohibió a la madre acercarse a los menores en estado etílico y ejercer cualquier forma de violencia física o psicológica, bajo apercibimiento de detención en caso de incumplimiento. Así también, se otorgó un plazo máximo de 15 días para acreditar el inicio de terapia psicológica especializada; de no hacerlo, se le impondrá una multa coercitiva progresiva.

Cabe resaltar que, ante un hecho de violencia, la víctima puede formular la denuncia por escrito, verbalmente o mediante canales virtuales ante la Policía Nacional del Perú, fiscalías penales o de familia y los juzgados de familia. En Arequipa, el Módulo Integrado de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar atiende en calle Sucre 313.

CASO ALARMANTE

Como se conoce, los pequeños hermanos de 4 y 5 años fueron hallados deambulando solos y desorientados por las calles de Ciudad Municipal. Los efectivos policiales intentaron ubicar a los padres, pero no se dio, por lo que trasladaron a los menores a la comisaría.

Por si fuera poco, minutos después se acercó una mujer en presunto estado de ebriedad, asegurando ser la madre de los pequeños. No obstante, declaró que había salido a un “baile”, dejando a sus hijos solos.