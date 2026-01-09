Decenas de pobladores del distrito de Socabaya realizaron esta mañana un plantón en los exteriores de la municipalidad distrital para exigir soluciones ante los persistentes problemas en el abastecimiento de agua potable, una situación que, según denunciaron, se arrastra desde hace más de 15 años y afecta tanto a las familias como a la actividad agrícola y ganadera de la zona.

Antonio Muñoz, agricultor del distrito, explicó que el proyecto inicial de dotación de agua potable estaba destinado a cuatro pueblos tradicionales, con aproximadamente mil 200 conexiones domiciliarias. Sin embargo, posteriormente el proyecto fue ampliado a 17 pueblos más, lo que incrementó la cobertura a cerca de 40 mil pobladores, sin que se haya contemplado la ampliación del alcantarillado para garantizar un servicio adecuado.

Esta deficiencia, según el poblador, generó graves problemas ambientales y sanitarios. Las asociaciones Horacio Zeballos y Nuevo Characato descargan sus aguas residuales al río La Huaylla, el cual transporta residuos fecales expuestos y atraviesa sectores poblados como La Pampa. “Hoy conviven las viviendas, las chacras y los residuos fecales”, advirtió el agricultor.

Los pobladores indicaron que las aguas expuestas recorren zonas como La Pampa, Alto Buena Vista, Horacio Zeballos y Virgen de Chapi, provocando daños a la agricultura e incluso bloqueando el acceso a algunas chacras. A ello se suma la precariedad del servicio de agua potable. Los vecinos aseguran que solo cuentan con el servicio de agua entre una y dos horas de abastecimiento al día, sin presión suficiente para que el agua llegue a los tanques elevados.

“Sedapar solo nos dice que no hay recurso hídrico. Somos pueblos olvidados, nos dedicamos a la ganadería y, al no tener una directiva, se aprovechan”, manifestó Muñoz, quien remarcó que las soluciones ofrecidas hasta ahora han sido únicamente temporales.

Tras la protesta, los pobladores informaron que el alcalde distrital se comprometió a acompañarlos el próximo miércoles a una reunión con la empresa Sedapar, con el fin de buscar alternativas que permitan mejorar el servicio.

