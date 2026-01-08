La Fiscalía dispuso la ejecución de diligencias inmediatas y especializadas tras el grave accidente de tránsito este jueves en el sector de Apipa, del distrito de Cerro Colorado, que dejó 19 personas heridas, varias de ellas con lesiones de consideración.

La intervención fue asumida por la Tercera Fiscalía Provincial de Familia de Arequipa, a cargo de la Fiscal Provincial María Lourdes Oviedo Zevallos, con intervención de la Fiscal Adjunta Provincial, Nancy Canaza Pari, luego de que se confirmara que el presunto responsable del accidente sería un menor de edad (17).

Según la información preliminar, la camioneta de placa V9W-865 impactó violentamente por la parte posterior a la combi de placa VBO-638, provocando su volcadura en plena vía y alarma entre los pasajeros. Lejos de asumir la responsabilidad y ayudar a los heridos, el conductor se dio a la fuga, pero horas más tarde solo se halló la camioneta.

El caso está siendo evaluado en el marco de los artículos 124° (lesiones) y 408° (omisión de auxilio y abandono de personas en peligro) del Código Penal. Posteriormente, el progenitor del presunto responsable se apersonó a la dependencia policial indicando que se trataría de su hijo menor de edad, razón por la cual, conforme a la normativa vigente, el caso fue asumido por la Fiscalía de Familia.

En ese marco, el Ministerio Público ordenó una serie de diligencias urgentes, entre ellas la ubicación e identificación del adolescente investigado, la práctica de dosaje etílico y toxicológico, evaluaciones médicas, la recopilación de declaraciones de las personas agraviadas, la verificación del estado de salud de los heridos.

Asimismo, la recabación de documentación vehicular (SOAT y tarjeta de propiedad), así como la inspección técnico-policial del lugar del accidente, peritajes mecánicos y la recopilación de registros fílmicos y fotográficos del hecho.