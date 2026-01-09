Los familiares de las personas heridas en el accidente de tránsito ocurrido ayer en el óvalo de Apipa, en el distrito de Cerro Colorado, denunciaron el presunto abandono de los responsables y exigieron que los propietarios de los vehículos involucrados se hagan cargo de los gastos médicos que realizan.

Según la investigación preliminar de la Tercera Fiscalía Provincial de Familia de Arequipa, a cargo de la fiscal provincial María Lourdes Oviedo Zevallos, el presunto responsable del accidente sería un menor de 17 años de edad, quien conducía la camioneta de placa V9W-865. De acuerdo con el registro de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), dicho vehículo figura a nombre de la empresa Servicios Múltiples Mayvi S.A.C.

En tanto, la combi involucrada en el accidente, de placa VBO-638, no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Este vehículo, en el que viajaban 19 pasajeros que resultaron heridos tras el violento impacto, pertenece, según Sunarp, a Porfirio Apfata Urbina.

Los familiares señalaron que, hasta el momento, no han recibido apoyo alguno de los propietarios de ninguno de los vehículos. “Queremos que se hagan responsables y cubran los gastos. Mi primo tiene 23 años y está mal de la columna. Solo el examen le costó 700 soles y su mamá tuvo que asumir ese gasto”, relató una de las familiares, visiblemente indignada en la sede de la comisaría de Ciudad Municipal.

PACIENTES DADOS DE ALTA EN HOSPITAL

Asimismo, cuestionaron la atención brindada en el hospital, indicando que varios heridos han sido dados de alta pese a presentar fuertes dolores. “La atención no es como debe ser. Les dan de alta aun con dolor. Parece que solo quieren deshacerse de los pacientes”, afirmó otra familiar.

Indicaron que, al no contar la combi con SOAT, la atención fue cubierta por el Seguro Integral de Salud (SIS). Sin embargo, aseguran que esto no ha garantizado una evaluación médica exhaustiva. “A mi mamá le dieron de alta a las 8 de la noche, pero ahora no se puede mover por un fuerte dolor en el pecho. Le dijeron que regrese recién en una semana”, denunció una joven.

Ante esta situación, los familiares reiteraron su pedido a los dueños de la camioneta y de la combi para que asuman su responsabilidad y cubran los gastos médicos, incluso para trasladar a los heridos a clínicas particulares a fin de que reciban evaluaciones más completas. “No vemos ningún interés en hacerse responsables”, dijo la joven.

