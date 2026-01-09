El Gobierno central declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a varios distritos de diferentes regiones del país ante el peligro inminente generado por las intensas precipitaciones pluviales que se registrarían, medida que incluye a la región Arequipa.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 003-2026-PCM, publicado este jueves, en Arequipa se declaró la emergencia en 38 distritos pertenecientes a seis de las ocho provincias de la región, debido al alto riesgo de deslizamientos, activación de quebradas, inundaciones y otros eventos asociados a las lluvias.

DISTRITOS EN EMERGENCIA EN LA REGIÓN AREQUIPA

En la provincia de Arequipa, la medida alcanza a los distritos de Chiguata, Paucarpata, Pocsi, San Juan de Tarucani, Santa Isabel de Siguas y Yura.

En la provincia de Caravelí, fueron incluidos los distritos de Acarí, Cahuacho, Caravelí y Cháparra.

En Castilla, los distritos declarados en emergencia son Aplao, Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco, Machaguay, Pampacolca y Uraca.

En la provincia de Caylloma, la disposición comprende a Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Huanca, Lluta, Madrigal, Sibayo y Tuti.

En Condesuyos, se incluyó a los distritos de Cayarani, Chichas, Chuquibamba, Salamanca y Yanaquihua.

Finalmente, en la provincia de La Unión, se declaró en emergencia a Alca, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca y Toro.

ACCIONES QUE DEBEN REALIZAR LAS AUTORIDADES

La declaratoria de emergencia permitirá a los gobiernos regionales y municipales ejecutar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, orientadas a la reducción del muy alto riesgo existente, así como a la respuesta y rehabilitación ante posibles daños o desastres que se registren durante el periodo de vigencia de la norma.

El decreto precisa que las acciones e intervenciones deberán ser financiadas con el presupuesto institucional de cada gobierno local o regional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Las autoridades exhortaron a la población de las zonas declaradas en emergencia a mantener medidas de prevención y a seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo, ante la continuidad de las lluvias en la región Arequipa.

